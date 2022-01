Η έκρηξη του υποθαλάσσιου ηφαιστείου στην περιοχή Τόνγκα έχει προκαλέσει αναστάτωση στα νησιά του Ειρηνικού ενώ σε επιφυλακή βρίσκονται και οι αρχές της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας.

Tonga’s Hunga Tonga volcano just had one of the most violent volcano eruptions ever captured on satellite. pic.twitter.com/M2D2j52gNn

— US StormWatch (@US_Stormwatch) January 15, 2022