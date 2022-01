Τεράστια φωτιά έχει ξεσπάσει σε χημικό εργοστάσιο στην πόλη Πασαΐκ, στο Νιού Τζέρσι των ΗΠΑ.

Όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, η φωτιά εκδηλώθηκε στις 03:30 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδος) σε τριώροφο κτίριο αποθήκης χημικών και επεκτάθηκε στο παρακείμενο εργοστάσιο χλωρίνης.

Στις φλόγες είναι περίπου 50 τόνοι χλωρίνης και στο σημείο φυσάει ισχυρός άνεμος, που δυσχεραίνει πολύ τις προσπάθειες.

«Σε όλους τους πολίτες της περιοχής, σας παρακαλώ κλείστε τα παράθυρά σας καθώς οι πυροσβέστες επιχειρούν, εναγωνίως, να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο» τόνισε ο δήμαρχος.

Δείτε βίντεο

UPDATE: I’m told by an official that among the companies housed in the factory in Passaic is a pool chlorine manufacturing company. Told the main issue with chlorine fire is the wind. Building is more 200,000 square feet. No cause yet. @NBCNewYork pic.twitter.com/nnolPtN86J

— Adam Harding (@HardingReports) January 15, 2022