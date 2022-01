Ελλάδα

Λαμπερή και φωνάρα – Πώς είναι η νικήτρια της Eurovision, Sertab 19 χρόνια μετά

Η νεαρή τότε τραγουδίστρια είχε κερδίσει τον διαγωνισμό τραγουδιού με το τραγούδι Every Way That I Can συγκεντρώνοντας συνολικά 167 βαθμούς.