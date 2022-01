Πάνω από 11.000 παιδιά και έφηβοι δεν θα πάνε στο σχολείο αύριο, καθώς διαγνώστηκαν θετικοί στον κοροναϊό μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Την ώρα λοιπόν που όλοι οι μικροί και μεγάλοι μαθητές θα πρέπει σήμερα να υποβληθούν υποχρεωτικά σε self test προκειμένου να γυρίσουν πίσω στο θρανίο τους αύριο, δεν θα είναι λίγοι εκείνοι που θα λείψουν εξαιτίας της παραλλαγής Όμικρον.

Πόσα κρούσματα βρέθηκαν το Σαββατοκύριακο σε παιδιά

Ειδικότερα το Σάββατο τα κρούσματα στο ηλικιακό γκρουπ 0-17 ετών ήταν 7.479 (σε σύνολο 37.676), ενώ σήμερα διαπιστώθηκαν 3.980 μολύνσεις στην ίδια ηλικία (σε σύνολο 18.592 κρουσμάτων). Σύνολο 11.459 κρούσματα.

Φαίνεται λοιπόν πως τα κρούσματα σήμερα σε παιδιά ήταν ιδιαίτερα υψηλά σήμερα, ενώ σύμφωνα με τους ειδικούς αναμένεται μεγαλύτερη αύξηση το επόμενο διάστημα εξαιτίας της κινητικότητας την περίοδο των εορτών.

Σε μία προσπάθεια να ανακόψει την διασπορά της παραλλαγής Όμικρον σε σχολεία, η κυβέρνηση μόνο για αυτή την εβδομάδα ανακοίνωσε πως οι μαθητές θα πρέπει να κάνουν 3 self test, ενώ από την επόμενη εβδομάδα θα ισχύσει ξανά το σύστημα «Τρίτη-Πέμπτη».

Η κορύφωση δεν έχει έρθει ακόμη

Πάντως οι ειδικοί ήδη βλέπουν αύξηση στα κρούσματα ηλικίας 0-17 ετών, παρά το γεγονός πως υπήρξε μία σταθεροποίηση σε αυτή την ηλικία τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο.

«Κατά την περίοδο της εμφάνισης της μετάλλαξης Όμικρον του κοροναϊού, η οποία συνέπεσε με την περίοδο των διακοπών αν και τα κρούσματα αυξήθηκαν ως απόρροια της γενικότερης εκτόξευσης των κρουσμάτων, το ποσοστό συμμετοχής των παιδιών έπεσε δραματικά στο 15%».

«Αυτή τη στιγμή υπάρχουν καθημερινά κρούσματα μεταξύ 4.000 και 5.000 παιδιών, που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή τα ενεργά κρούσματα υπερβαίνουν τα 50.000 στα παιδιά και με αυτά τα στοιχεία ερχόμαστε τώρα να ανοίξουμε τα σχολεία» είπε ο κ. Τζανάκης σήμερα στο Open, ο οποίος έχει ταχθεί υπέρ της παράτασης μιας εβδομάδας στο άνοιγμα των σχολείων.

Ενεργά ονομάζουμε τα κρούσματα που έχουν παρουσιαστεί το τελευταίο 14ήμερο όπως ξεκαθάρισε, διευκρινίζοντας ότι κάποια από αυτά, τα περισσότερα δεν μεταδίδουν. Μεταδίδουν αυτά που βρίσκονται στο τελευταίο 7ήμερο, 10ήμερο άρα αυτά θα έχουν εντοπιστεί με τα self test και δεν θα πάνε στο σχολείο, σημείωσε.

Οι τρεις σημαντικότερες αλλαγές στο άνοιγμα των σχολείων

Όσον αφορά το άνοιγμα το σχολείων, αυτό θα γίνει αύριο με τις βασικές αλλαγές εξαιτίας της παραλλαγής Όμικρον.

Οι τρεις σημαντικότερες αλλαγές στα σχολεία είναι:

1. Προβλέπεται ένα επιπλέον self test για την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας σχολείων, δηλαδή θα διενεργηθούν τρία δωρεάν self test την εβδομάδα που έρχεται αντί για δύο.

2. Τα δωρεάν δύο εβδομαδιαία self test πλέον θα διενεργούνται και από τους εμβολιασμένους μαθητές και από τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς, πάλι δύο φορές την εβδομάδα έως και 24 ώρες πριν την προσέλευση στο σχολείο την Τρίτη και την Παρασκευή.

3. Σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη όλο το τμήμα θα υποβάλλεται σε έλεγχο, και όχι μόνο οι μαθητές που κάθονταν κοντά στο κρούσμα, όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Όλοι οι ανεμβολίαστοι μαθητές θα κάνουν δωρεάν τεστ κάθε μέρα για 5 ημέρες. Συγκεκριμένα, θα κάνουν δύο rapid και ένα self test σε διάστημα πέντε ημερών, επιπλέον των δύο σταθερών self test την εβδομάδα, άρα 5 τεστ σε 5 ημέρες. Οι εμβολιασμένοι μαθητές θα κάνουν σύνολο 3 self test δωρεάν εκείνες τις ημέρες.