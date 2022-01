Λιγότερo από 24 ώρες απέμειναν για την επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στα σχολεία μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων. Μαθητές και εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στον φυσικό τους χώρο από αύριο, με την παραλλαγή Όμικρον να «καλπάζει». Η νέα παραλλαγή έχει φέρει εδώ και αρκετές ημέρες εκτίναξη των κρουσμάτων κοροναϊού, με τους προβληματισμούς να εντείνονται για το πώς θα επιστρέψουν οι μαθητές στα θρανία.

Οι ειδικοί αναμένουν μεγάλη άνοδο των κρουσμάτων τα επόμενα 24ωρα λόγω της επιστροφής των μαθητών στα θρανία.

«Θα υπάρξει αύξηση κρουσμάτων με το άνοιγμα των σχολείων»

Μιλώντας το πρωί της Κυριακής στο MEGA, ο πνευμονολόγος Στέλιος Λουκίδης τόνισε πως θα πρέπει η στάση μας να είναι συντηρητική και να μην εφησυχάζουμε, αλλά ούτε και να κινδυνολογούμε.

Με το άνοιγμα των σχολείων να βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής, ο κ. Λουκίδης υπογράμμισε πως διαφωνεί με το ισχύον πρωτόκολλο, δηλώνοντας πως θα πρέπει να είναι πιο αυστηρό. Εκείνο που θα πρότεινε θα ήταν να ισχύει το 30%+1, γιατί όπως είπε «έχουμε να κάνουμε με κάτι πιο μεταδοτικό και δυναμικό».

«Το άνοιγμα των σχολείων είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, γιατί μιλάμε για ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που θα αυξήσουν την κινητικότητά τους. Σίγουρα θα υπάρξει αύξηση κρουσμάτων, το θέμα είναι πόσο θα αυξήσει την μεταδοτικότητα και τη νοσηρότητα», είπε ο κ. Λουκίδης, τονίζοντας πως είναι υπέρ της δια ζώσης εκπαίδευσης.

Πολλοί ήταν οι μαθητές που δεν πρόλαβαν να προμηθευτούν self test λίγο πριν το άνοιγμα των σχολείων, με το υπουργείο Παιδείας να βρίσκει… εναλλακτικές λύσεις. Όσοι μαθητές δεν πρόλαβαν να προμηθευτούν self test, θα το παραλάβουν από τον διευθυντή των σχολείων τους.

Σύμφωνα με τον κ. Λουκίδη η συνδρομή των self test ήταν σημαντική στη δυνατότητα να περιοριστεί η διασπορά του ιού. Ωστόσο, τόνισε πως εάν κάποιος έχει συμπτώματα και το self test βγει αρνητικό δεν θα πρέπει να εφησυχαστεί, αλλά να επαναλάβει το testing σε κάποια δομή.

«Τη Δευτέρα το πρωί όλα τα σχολεία θα έχουν self test»

Σχετικά με την προμήθεια των self test μίλησε στην EΡΤ ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Αλέξανδρος Κόπτσης

Το πρωί της Δευτέρας όλα τα σχολεία θα έχουν self test, ώστε οι γονείς των μαθητών που δεν πρόλαβαν να προμηθευτούν λόγω έλλειψης στα φαρμακεία να τα πάρουν, όπως διαβεβαίωσε ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας. Ο κ. Κόπτσης τόνισε ότι έχουν ενημερωθεί από χθες όλες οι Διευθύνσεις των σχολείων της χώρας και μόνο κάποιες μονάδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη έχουν ελλείψεις. Ωστόσο μέχρι το βράδυ -όπως είπε- θα τους αποσταλούν self test προκειμένου αύριο το πρωί να είναι όλα έτοιμα για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Ο γενικός γραμματέας τόνισε ότι για πρώτη φορά δόθηκαν 6,7 εκατ. self test -αριθμός ρεκόρ- και έχει καλυφθεί το 90% των παιδιών, ενώ τις προηγούμενες φορές το ποσοστό έφτανε το 70%, και προσέθεσε ότι ένας μικρός αριθμός μαθητών δεν έχει πάρει self test επειδή δεν υπήρξε σωστή κατανομή από τις φαρμακαποθήκες ενώ είχαμε και υπερζήτηση.

Αύριο το πρωί σε όλα τα σχολεία της χώρας θα υπάρχουν τα απαιτούμενα self test και οι γονείς θα μπορούν να προσέρχονται και να τα παραλαμβάνουν. Σχετικά με κάποια σχολεία που βρίσκονται σε περιοχές που είναι δύσκολη η προμήθεια των τεστ ανέφερε ότι έχει υπάρξει συνεννόηση με Δήμους και φαρμακαποθήκες ώστε να τους αποσταλούν εντός της ημέρας. Σε ερώτηση ποιος θα κάνει αύριο το πρωί τα self test στα παιδιά, ο κ. Κόπτης ανέφερε ότι είναι ευθύνη των γονέων και εκείνοι θα το κάνουν στα παιδιά τους ώστε να ενημερώσουν και την πλατφόρμα edupass.

Με επιπλέον τεστ η επιστροφή στα σχολεία

Η επιστροφή αύριο, Δευτέρα 10 Ιανουαρίου, για μαθητές και εκπαιδευτικούς, θα γίνει με γενίκευση και ενίσχυση των ελέγχων κατά της Covid-19. Τα πρωτόκολλα που εφαρμόζονται στις υπόλοιπες εκπαιδευτικές δομές, όπως στα Πανεπιστήμια και τα ΙΕΚ, παραμένουν ως έχουν, ενώ αναμένεται εγκύκλιος του υπουργείου για τους τρόπους διεξαγωγής της εξεταστικής περιόδου.

Ειδικότερα, τρεις είναι οι σημαντικότερες αλλαγές στα σχολεία:

1. Προβλέπεται ένα επιπλέον self test για την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας σχολείων, δηλαδή θα διενεργηθούν τρία δωρεάν self test την εβδομάδα που έρχεται αντί για δύο.

2. Τα δωρεάν δύο εβδομαδιαία self test πλέον θα διενεργούνται και από τους εμβολιασμένους μαθητές και από τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς, πάλι δύο φορές την εβδομάδα έως και 24 ώρες πριν την προσέλευση στο σχολείο την Τρίτη και την Παρασκευή.

3. Σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη όλο το τμήμα θα υποβάλλεται σε έλεγχο, και όχι μόνο οι μαθητές που κάθονταν κοντά στο κρούσμα, όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Όλοι οι ανεμβολίαστοι μαθητές θα κάνουν δωρεάν τεστ κάθε μέρα για 5 ημέρες. Συγκεκριμένα, θα κάνουν δύο rapid και ένα self test σε διάστημα πέντε ημερών, επιπλέον των δύο σταθερών self test την εβδομάδα, άρα 5 τεστ σε 5 ημέρες. Οι εμβολιασμένοι μαθητές θα κάνουν σύνολο 3 self test δωρεάν εκείνες τις ημέρες.

Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, οι ανεμβολίαστοι θα κάνουν και αυτοί 5 τεστ σε 5 ημέρες: δύο rapid και ένα self test, επιπλέον των δύο rapid test που ήδη κάνουν την εβδομάδα. Οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί θα κάνουν 3 self test δωρεάν την εβδομάδα.

Οι ανεμβολίαστοι μαθητές ή εκπαιδευτικοί που έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου τριμήνου έχουν το ίδιο καθεστώς με τους εμβολιασμένους μαθητές ή εκπαιδευτικούς αντίστοιχα.

Η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, τα διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών, η αναστολή των εκδρομών, εξακολουθούν να ισχύουν.

Επίσης, συνεχίζει να ισχύει το 50%+1 για την αναστολή λειτουργίας τμήματος σε περίπτωση κρούσματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε πρόσφατα το υπουργείο Παιδείας σχετικά με τα αποτελέσματα του πρωτοκόλλου λειτουργίας των σχολείων το διάστημα Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2021, «τα παιδιά είναι πιο ασφαλή στο σχολείο, όπου φορούν μάσκες, τηρούνται αυστηρά πρωτόκολλα και γίνονται αυξημένοι έλεγχοι κατά του κορονοϊού, από ό,τι εκτός σχολείου». Για το λόγο αυτό, καθώς και λαμβάνοντας υπόψη την εκπαιδευτική και ψυχοκοινωνική διάσταση προκρίνεται η δια ζώσης λειτουργία των σχολείων. Ενδεικτικά, σύμφωνα με το υπουργείο, «τα 32 εκατομμύρια self test που έκαναν οι μαθητές αυτήν την περίοδο εντόπισαν το 84% των εργαστηριακά διαγνωσμένων κρουσμάτων σε αυτές τις ηλικίες».

Τι θα γίνεται αν ένας μαθητής ή εκπαιδευτικός διαγνωσθούν θετικοί

Αν ένας μαθητής διαγνωστεί θετικός στον κορονοϊό, τότε θα μπαίνει σε απομόνωση για 5 ημέρες τουλάχιστον. Η απομόνωση θα διακόπτεται μετά από 5 ημέρες εφόσον δεν υπάρχουν συμπτώματα, ή τα συμπτώματα μετά το πενθήμερο -προεξάρχοντος του πυρετού- υποχωρούν, και με αρνητικό self test. Εάν ο πυρετός συνεχίζει ή υπάρχει θετικό τεστ (self ή radid), η απομόνωση θα παρατείνεται.

Αν εκπαιδευτικός διαγνωστεί θετικός, τότε θα μπαίνει σε απομόνωση για 5 ημέρες τουλάχιστον. Η απομόνωση θα διακόπτεται μετά από 5 ημέρες εφόσον δεν υπάρχουν συμπτώματα, ή τα συμπτώματα μετά το πενθήμερο -προεξάρχοντος του πυρετού- υποχωρούν, και με αρνητικό self test για τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς, και αρνητικό εργαστηριακό έλεγχο (radid ή PCR) για τους μη εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς. Εάν ο πυρετός συνεχίζει ή υπάρχει θετικό τεστ, η απομόνωση θα παρατείνεται. Όταν εξέλθουν από την καραντίνα, οι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να χρησιμοποιούν μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλή μάσκα για τουλάχιστον άλλες 5 ημέρες.

Τηλεκπαίδευση

Τηλεκπαίδευση θα γίνεται κατ’ εξαίρεση σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που περιλαμβάνουν και τις ακόλουθες:

– Αν σε ένα σχολικό τμήμα αυτό εντοπιστούν ταυτόχρονα επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19 σε παραπάνω από τους μισούς (50%+1) μαθητές του.

– Αν εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (δάσκαλος/νηπιαγωγός, μη ειδικότητας) νοσεί, και δεν υπάρχει δυνατότητα από την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης για άμεση αναπλήρωσή του αλλά προβλέπεται τηλεκπαίδευση από άλλον εκπαιδευτικό.

– Αν εκπαιδευτικός είναι θετικός, και ενώ βρίσκεται σε απομόνωση, επιθυμεί να κάνει τηλεκπαίδευση, σε προαιρετική βάση.

– Για τους μαθητές οι οποίοι έχουν ένα από τα σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του πρωτοκόλλου «Μέτρα προστασίας και πρόληψης διασποράς του ιού SARS- CoV-2 στις σχολικές μονάδες» και συμμετέχουν σε διαδικτυακά τμήματα

Η πρόβλεψη για επαφή μαθητή ή εκπαιδευτικού με επιβεβαιωμένο κρούσμα

Οι εκπαιδευτικοί, εμβολιασμένοι και με ενισχυτική δόση ή εκπαιδευτικοί εμβολιασμένοι με 2 δόσεις τους τελευταίους 6 μήνες ή με μία δόση του εμβολίου J&J τους τελευταίους 2 μήνες, προσέρχονται στο σχολείο κανονικά και διενεργούν εργαστηριακό έλεγχο (ράπιντ ή μοριακό τεστ) την 5η ημέρα μετά την έκθεση. Οι εκπαιδευτικοί φορούν μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλή μάσκα για 10 ημέρες από την έκθεση.

Οι εκπαιδευτικοί, εμβολιασμένοι με 2 δόσεις πάνω από 6 μήνες χωρίς ενισχυτική δόση ή με μία δόση του εμβολίου J&J πάνω από 2 μήνες χωρίς ενισχυτική δόση ή ανεμβολίαστοι, παραμένουν σε απομόνωση για 5 ημέρες, και διενεργούν εργαστηριακό έλεγχο (ράπιντ ή μοριακό τεστ) την 5η ημέρα μετά την έκθεση. Μετά την 5η ημέρα, οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλή μάσκα για τουλάχιστον άλλες 5 ημέρες.

Αν πρόκειται για εμβολιασμένους μαθητές, τότε προσέρχονται στο σχολείο κανονικά και κάνουν τρία self test τις ημέρες 0-1, 3 και 5-7. Αν πρόκειται για μη εμβολιασμένους μαθητές, τότε παραμένουν σε απομόνωση για 5 ημέρες, και διενεργούν self test την 5η ημέρα μετά την έκθεση.