Θρήνος στον χώρο της μουσικής και του πολιτισμού, καθώς ο Μάικλ Λανγκ, ο συνδιοργανωτής του Φεστιβάλ Woodstock, άφησε την τελευταία του πνοή το Σάββατο 8 Ιανουαρίου 2022, σε ηλικία 77 ετών, στο Memorial της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της οικογένειας, Μάικλ Πανιότα, ο Λανγκ πέθανε μετά από επιπλοκές από μια σπάνια μορφή λεμφώματος Non-Hodgkin.

«Λυπούμαστε πολύ που ο θρύλος του Woodstock και επί πολλά χρόνια οικογενειακός φίλος Μάικλ Λανγκ πέθανε στα 77 του χρόνια μετά από μια σύντομη ασθένεια. Αναπαύσου εν Ειρήνη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Michael Lang, the concert impresario who helped conceive the landmark, generation-defining 1969 music festival Woodstock, has died at age 77. https://t.co/2Ua14TSXre

— Rolling Stone (@RollingStone) January 9, 2022