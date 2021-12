Φωτογραφία που δείχνει τον Μπόρις Τζόνσον να κάθεται σε ένα τραπέζι στη βεράντα του κήπου της Ντάουνινγκ Στριτ με παρέα, κρασί και τυρί εν μέσω lockdown τον περσινό Μάιο, δημοσίευσε ο Guardian.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε στις 15 Μαΐου 2020, ημέρα για την οποία έχει καταγγελθεί μία ακόμα κοινωνική συγκέντρωση μελών προσωπικού του πρωθυπουργικού γραφείου που παραβίαζε τα περιοριστικά μέτρα, καθώς φέρεται μα έγινε κατανάλωση οινοπνευματωδών και πίτσας.

Η Ντάουνινγκ Στριτ είχε απορρίψει την καταγγελία υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για «συνάντηση εργασίας».

Στη φωτογραφία ο Μπόρις Τζόνσον κάθεται σε ένα τραπέζι με τη σύζυγό του Κάρι Σίμοντς και δύο συνεργάτες του, ενώ μπροστά τους έχουν ένα μπουκάλι κρασί, γεμάτα ποτήρια και τυριά, ενώ ακόμα περίπου 15 άτομα έχουν σχηματίσει παρέες στον κήπο της Ντάουνινγκ Στριτ, με περισσότερα μπουκάλια κρασιού να διακρίνονται.

Η εφημερίδα επισημαίνει ότι δεν υπάρχει τήρηση αποστάσεων μεταξύ τους.

Εκείνη την περίοδο, υπενθυμίζει ο Guardian, επιτρέπονταν οι συναντήσεις έως δύο ατόμων από διαφορετικά νοικοκυριά, μόνο σε υπαίθριο χώρο και με απόσταση δύο μέτρων μεταξύ τους. Στους χώρους εργασίας οι κανόνες επέτρεπαν μόνο «απολύτως αναγκαίες» συναντήσεις.

Η Ντάουνινγκ Στριτ σχολίασε ότι οι κανόνες δεν απαγόρευαν την κατανάλωση αλκοόλ εν ώρα εργασίας.

EXCLUSIVE: Boris Johnson and staff pictured with wine in Downing Street garden in May 2020 https://t.co/HDyvi70Nqd

— The Guardian (@guardian) December 19, 2021