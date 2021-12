Lockdown στην Ολλανδία μέχρι τις 14 Ιανουαρίου ανακοίνωσε ο Ρούτε εξαιτίας της μεγάλης διασποράς της παραλλαγής Όμικρον. Σε συνέντευξη τύπου το απόγευμα του Σαββάτου ο Ολλανδός πρωθυπουργός και ο υπουργός Υγείας, ανακοίνωσαν ότι κλειστά θα παραμείνουν για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς σχεδόν τα πάντα, με εξαίρεση τα καταστήματα και τις υπηρεσίες πρώτης ανάγκης.

Η Ολλανδία προχωρά σε αυστηρά περιοριστικά μέτρα παρά το υψηλό ποσοστό εμβολιασμού που φτάνει το 85%.

Αυτό σημαίνει πενιχρά Χριστούγεννα, χωρίς επίσκεψη σε εστιατόρια, καφέ, καζίνο, μουσεία, καταστήματα μόδας, κινηματογράφους ή ακόμα και κομμωτήρια. Επίσης, τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η τριτοβάθμια εκπαίδευση κλείνουν μια εβδομάδα νωρίτερα.

Netherlands to enter into tight lockdown from Sunday to control spread of Omicron variant https://t.co/1A3QIqDjh2

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) December 18, 2021