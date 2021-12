Η βασίλισσα Ελισάβετ ακύρωσε ένα οικογενειακό τραπέζι πριν από τα Χριστούγεννα, ανακοίνωσε πηγή των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ.

«Το οικογενειακό τραπέζι πριν από τα Χριστούγεννα δεν θα πραγματοποιηθεί. Η απόφαση αυτή είναι προληπτική καθώς υπάρχει η αίσθηση ότι αν πραγματοποιηθεί θα θέσει σε κίνδυνο τα σχέδια υπερβολικά πολλών ανθρώπων για τις γιορτές», πρόσθεσε.

Η απόφαση ελήφθη ως προληπτικό μέτρο εν μέσω του αυξανόμενου αριθμού κρουσμάτων της παραλλαγής Όμικρον σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως αναφέρει το Sky News.

Σύμφωνα τα όσα έγραψε στο Twitter η συντάκτρια της Daily Mail, Rebecca English, «η βασίλισσα λυπάται γι’ αυτό, αλλά πιστεύει ότι είναι η σωστή κίνηση».

The Queen’s pre- Christmas family lunch will now NOT be going ahead.

The decision is a precautionary one as it is felt it could put too many people’s Christmas arrangements at risk if it went ahead.

The Queen is regretful, but feels it is the right thing to do.

— Rebecca English (@RE_DailyMail) December 16, 2021