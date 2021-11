Την παρέμβαση του Media Freedom Rapid Response (MFRR) προκάλεσαν οι αυξανόμενες ανησυχίες για την ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα.

Η ένωση αποφάσισε να διοργανώσει μια διαδικτυακή αποστολή, στις αρχές Δεκεμβρίου, ώστε να διερευνήσει τα πρόβλημα που αφορούν την ελευθεροτυπία και την ασφάλεια των δημοσιογράφων στη χώρα.

Την έρευνα θα ηγείται το Centre for Press and Media Freedom (ECPMF) και θα υλοποιείται μαζί με τους εταίρους του στο MFRR και εκπροσώπους από άλλες διεθνείς ομάδες για την ελευθερία του Τύπου.

Η αντιπροσωπεία θα συναντηθεί με μια σειρά εγχώριων ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων δημοσιογράφων και συντακτών, δημοσιογραφικών ενώσεων, πολίτες και ακαδημαϊκούς, καθώς και εκπροσώπων κυβερνητικών και κρατικών θεσμών.

Στόχος της αποστολής είναι να κατανοήσει καλύτερα τις βασικές εξελίξεις και να βοηθήσει στην ανάπτυξη λύσεων στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι φορείς των μέσων ενημέρωσης.

H δολοφονία Καραϊβάζ

Αφορμή για την έρευνα φαίνεται να στάθηκε η δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ και την περιορισμένη πρόοδο της έρευνας γύρω από τον θάνατό του.

Επίσης η ένωση θα λάβει σοβαρά υπόψιν τις πολυάριθμες επιθέσεις σε δημοσιογράφους, τις παρεμβάσεις που αντιμετωπίζουν δημοσιογράφοι που ειδικεύονται στη μετανάστευση, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης από τις κρατικές αρχές, τον αντίκτυπο των πρόσφατων αλλαγών στον ποινικό κώδικα σχετικά με τις λεγόμενες «ψευδείς ειδήσεις» και τα προβλήματα με τον «αδύναμο πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης».

Το MFRR συναποτελούν επτά από τις μεγαλύτερες δημοσιογραφικές ενώσεις στον κόσμο (ΑRTICLE 19, the European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF), the European Federation of Journalists (EFJ), Free Press Unlimited (FPU), the Institute for Applied Informatics at the University of Leipzig (InfAI), the International Press Institute (IPI) and the Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa (OBCT) και σκοπό έχει να παρακολουθεί τις παραβιάσεις της ελευθερίας του τύπου και των μέσων ενημέρωσης στα κράτη μέλη της ΕΕ και στις υποψήφιες χώρες και απαντά με πρακτική και νομική υποστήριξη και υπεράσπιση.

Από την έναρξη του έργου, τον Μάρτιο του 2020, έχουν οργανωθεί αρκετές παρόμοιες αποστολές στο Μαυροβούνιο, την Πολωνία, τη Σερβία, την Ισπανία και τη Σλοβενία.