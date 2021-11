Η Κινέζα τενίστρια Πενγκ Σουάι παρευρέθηκε πρόσφατα σε δημόσιες δραστηριότητες, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας.

Η Πενγκ, πρώην Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης στο διπλό, δεν είχε εμφανιστεί ούτε είχε κάνει κάποια δήλωση δημοσίως από τις 2 Νοεμβρίου που κατηγόρησε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Ζανγκ Γκαολί ότι την είχε εξαναγκάσει να συνάψουν σεξουαλική σχέση.

Ο Χου Σιτζίν, ο διευθυντής της κινεζικής εφημερίδας Global Times, ανάρτησε χθες, Κυριακή, ένα 25λεπτο βίντεο στο Twitter, στο οποίο εμφανιζόταν η Πενγκ να χαμογελάει, να χαιρετάει και να υπογράφει μπάλες του τένις για παιδιά στο τουρνουά Fila Kids Junior Tennis Challenger Finals.

Peng Shuai showed up at the opening ceremony of a teenager tennis match final in Beijing on Sunday morning. Global Times photo reporter Cui Meng captured her at scene. pic.twitter.com/7wlBcTMgGy

— Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 21, 2021