Νέα βίντεο με τη θεωρούμενη ως αγνοούμενη τενίστρια Πενγκ Σουάι έδωσαν στη δημοσιότητας τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας, τη στιγμή που η διεθνής πίεση προς το Πεκίνο εντείνεται ώστε να παράσχει αξιόπιστες αποδείξεις για το πού βρίσκεται και αν η 35χρονη αθλήτρια είναι ασφαλής.

Σύμφωνα με τον Guardian, το νέο βίντεο ανέλαβε να δημοσιοποιήσει ο αρχισυντάκτης της Global Times, Xου Ξιντζίν: Εμφανίζει την τενίστρια να παρίσταται σε έναν αγώνα τένις μικρότερων ηλικιών. Η ανάρτηση έγινε στο Twitter, πλατφόρμα που είναι επισήμως απαγορευμένη στην Κίνα.

Ο ισχυρισμός του είναι ότι η λήψη του βίντεο έγινε σήμερα, Κυριακή, γεγονός όμως που δεν έχει επιβεβαιωθεί και ήδη αμφισβητείται από την Διεθνή Ένωση Γυναικείου Τένις (WTA) που χαρακτήρισε τα στοιχεία ανεπαρκή για να πιστοποιήσουν ότι η Σουάι είναι ελεύθερη και ασφαλής.

«Αυτό το βίντεο από μόνο του είναι ανεπαρκές. Όπως έχω δηλώσει από την αρχή, εξακολουθώ να ανησυχώ για την υγεία και την ασφάλεια της Σουάι» δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της WTA.

Κυκλοφόρησε, επίσης, ένα δεύτερο κλιπ της Πενγκ Σουάι. Την εμφανίζει να υπογράφει σε παιδιά μπαλάκια του τένις ως «έμπνευση να παρακινήσει περισσότερα μικρά παιδιά στο άθλημα.

