Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ αποτελεί από σήμερα το πρωί (21/11) παρελθόν από τον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, πληρώνοντας τα σπασμένα της χθεσινής βαριάς εκτός έδρας ήττα από την Γουότφορντ (4-1).

Ο 48χρονος Νορβηγός τεχνικός πήγε το μεσημέρι στις αθλητικές εγκαταστάσεις των «Κόκκινων Διαβόλων» στο Κάριγκτον, προκειμένου να μαζέψει τα πράγματά του και να χαιρετήσει παίκτες και συνεργάτες του συλλόγου. Κατά την αποχώρησή του μάλιστα, μερίδα οπαδών τον περίμενε για να τον αποχαιρετήσει, μη ξεχνώντας την συνολική προσφορά του στην ομάδα.

«Ήταν τιμή μου που δούλεψα για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο άλλοτε επιθετικός των «μπέμπηδων».

