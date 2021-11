Υπάρχει καλύτερος τρόπος για να δείξεις τι σημαίνει ελληνική φιλοξενία από το να κάνεις το τραπέζι στον επισκέπτη; Αυτό σκέφτηκαν οι άνθρωποι του Τουρισμού στην Περιφέρεια Ηπείρου για να δώσουν μια «γεύση» Ηπείρου (κυριολεκτικά και μεταφορικά) στους Άγγλους δημοσιογράφους, μόνο που έγινε στη δική τους έδρα.

Με αφορμή την παρουσία της στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού World Travel Market στο Λονδίνο, η Περιφέρεια Ηπείρου παρουσίασε τον προορισμό σε Άγγλους δημοσιογράφους, συνοδεία αντιπροσωπευτικών της τοπικής γαστρονομίας πιάτων, σε ελληνικό εστιατόριο.

Στόχος η ενδυνάμωση των σχέσεων με μια αγορά που είναι η αμέσως επόμενη πιο δυνατή μετά την Σκανδιναβία, όπως είπε ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Πάργας Αντώνης Ζυγούρης, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Ήδη υπάρχει σύνδεση με το αεροδρόμιο του Ακτίου και περίπου επτά αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου. Φέτος, λόγω της πανδημίας και των περιορισμών, οι Άγγλοι άργησαν να έρθουν αλλά μόλις άνοιξαν, φάνηκε η τάση που υπάρχει και ότι είμαστε ψηλά στις προτιμήσεις τους. Με τα νέα δεδομένα, υπάρχει μια διάθεση για μικρότερα ξενοδοχεία και ιδιωτικές μετακινήσεις, που η Περιφέρεια Ηπείρου την καλύπτει και με το παραπάνω», σημείωσε ο κ.Ζυγούρης.

Η γαστρονομία της Ηπείρου είναι ένα μοναδικό πλεονέκτημα

Η γαστρονομία της Ηπείρου είναι ένα μοναδικό πλεονέκτημα, διότι έχει καταφέρει να διατηρήσει την παράδοση, να την κληροδοτήσει στις επόμενες γενιές και να βρίσκει ο επισκέπτης ακόμη και στα εστιατόρια παραδοσιακά πιάτα, σύμφωνα με τη διευθύντρια Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου Ιουλία Μαρκούλα. «Η γαστρονομία σε συνδυασμό με την ποιότητα των προϊόντων μας, που παράγονται κυρίως σε μικρές οικογενειακές μονάδες, τη φύση, τη θάλασσα, τα βουνά και τις υποδομές μας, καθιστούν την Ήπειρο μοναδικό προορισμό», εξηγεί.

Μάλιστα, ήδη έχει δρομολογηθεί, όπως ανέφερε, η αύξηση των αεροπορικών συνδέσεων με το αεροδρόμιο του Ακτίου, μετά από συνομιλίες με την JET2, να γίνουν – από 5 που ήταν- 9 την εβδομάδα. Παράλληλα γίνονται συζητήσεις και για σύνδεση με το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων.

«Η Ήπειρος έχει τη δυναμική να γίνει ένας δημοφιλής προορισμός γιατί υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον όχι μόνο για τον συνδυασμό «ήλιος-θάλασσα» αλλά και για το βουνό. Ως παράδειγμα αναφέρω τη σκανδιναβική εταιρεία Apollo που έχει 4 πτήσεις την εβδομάδα το καλοκαίρι, με τουρίστες που συνδυάζουν τις διακοπές τους στη θάλασσα και στην τεράστια ακτογραμμή της Ηπείρου, με τους ορεινούς μας προορισμούς», επισημαίνει η κ. Μαρκούλα.

Άλλωστε αυτός είναι και στόχος που αφορά στην τουριστική ανάπτυξη της Ηπείρου όπως τονίζει ο Βασίλης Γοργόλης αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου: Να αναδειχθεί η περιοχή ως προορισμός και για τις τέσσερις εποχές του χρόνου, διότι μπορεί να το υποστηρίξει και με το παραπάνω.

«Μέσα από τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων φάνηκε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον να μάθουν περισσότερα για τον προορισμό και σε αυτό επάνω θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε, ώστε να δείξουμε ποια πραγματικά είναι η Ήπειρος και τι μπορεί να προσφέρει», υπογραμμίζει ο κ. Γοργόλης.

Ήπειρος και slow tourism ταιριάζουν πολύ!

Η Ήπειρος ωστόσο, έχει και κάτι ακόμη που ενθουσίασε την Travel blogger και συγγραφέα Κάρεν Γουάρεν: Είναι ο ιδανικός προορισμός για να απολαύσει κανείς τη νέα τάση στον τουρισμό, το slow tourism. «Προσωπικά είδα στην Ήπειρο έναν πλούτο συνδυασμών που αξίζει να το απολαύσεις «παίρνοντας τον χρόνο σου», να γνωρίσεις τους αρχαιολογικούς χώρους -δήλωσε εξαιρετικά ενθουσιασμένη με τον αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης – να χαρείς τη θάλασσα και τις αυθεντικές γεύσεις της παραδοσιακής κουζίνας με όλες τις ομορφιές του τόπου», είπε.

Με όλα τα παραπάνω «δυνατά χαρτιά» η Ήπειρος έχει όλα τα εχέγγυα για να γίνει περισσότερο γνωστή στην αγγλική αγορά, όπως επεσήμανε ο Δημήτρης Λασπάς εκδότης του «Mice and tourism around the world» που έχει από το 1997 ως έδρα το Λονδίνο, σημειώνοντας ότι οι Άγγλοι ενδιαφέρονται πολύ για το κομμάτι του οινοτουρισμού και της γαστρονομίας, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει το μέσο και το κίνητρο να γνωρίσουν και να επισκεφθούν την Ήπειρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ