Τον Ιούνιο του 2020, μετά από χρόνια εικασιών, επιβεβαιώθηκε ότι η Κέιτ Γουίνσλετ θα αναλάμβανε να ενσαρκώσει τον ρόλο της Λι Μίλερ, ανταποκρίτριας της βρετανικής Vogue στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο υπό την τρομερή αρχισυντάκτρια του περιοδικού Όντρεϊ Γουίδερς, σε μια ταινία σκηνοθετημένη από την υποψήφια για Όσκαρ δημιουργό ταινιών, Έλεν Κούρας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Deadline, με την Κέιτ Γουίνσλετ θα συμπρωταγωνιστήσουν καθιερωμένοι και ανερχόμενοι σταρ, Μαριόν Κοτιγιάρ, Τζουντ Λο, Τζος Ο’ Κόνορ και Άντρια Ράιζμπορο.

Με τίτλο «Lee», το πολυαναμενόμενο δράμα αντλεί έμπνευση από τη βιογραφία «The Lives of Lee Miller» του φωτογράφου Άντονι Πενρόουζ – γιου της Μίλερ με τον δεύτερο σύζυγό της Ρόλαντ Πενρόουζ, ιστορικό και πρωτοπόρο του σουρεαλιστικού κινήματος.

Η σεναριογράφος της ταινίας The Post, Λιζ Χάνα, γράφει το σενάριο σε συνεργασία με το The Lee Miller Archives. Εκτός από τη Γουίνσλετ ως Μίλερ, ο Τζουντ Λο θα υποδυθεί τον Ρόλαντ Πένροουζ και ο Τζος Ο’ Κόνορ θα είναι ο Άντονι Πένροουζ.

Η Άντρια Ράιζμπορο θα ενσαρκώσει την Όντρεϊ Γουίδερς και η Μαριόν Κοτιγιάρ θα είναι η Σολάνζ Ντ’ Αγιέ διευθύντρια μόδας της γαλλικής Vogue που ήταν στενή σύμμαχος της Μίλερ.

«Δεν είναι απολύτως βιογραφική ταινία» είπε η Γουίνσλετ. «Αυτό που θέλαμε να κάνουμε ήταν να βρούμε την πιο ενδιαφέρουσα δεκαετία στη ζωή της. Ήταν η περίοδος από το 1938 έως το 1948 που την οδήγησε στον πόλεμο. Είμαι έκπληκτη που δεν έχει γυριστεί ποτέ ταινία για αυτή την απίστευτη γυναίκα. Την έχουν παρεξηγήσει και τόσο συχνά την βλέπουν μέσα από τον φακό ενός άντρα. Αυτό που έκανε, ως γυναίκα φωτογράφος στην πρώτη γραμμή κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ήταν ότι επιμόρφωνε τους ανθρώπους για το τι πραγματικά συνέβη κατά τη διάρκεια του πολέμου. Η Λι ήταν η γυναίκα που κατέγραφε τον πόλεμο για τις γυναίκες, μέσα από τα γυναικεία μάτια, για ένα γυναικείο περιοδικό» ανέφερε η Αγγλίδα ηθοποιός.

Τα γυρίσματα της ταινίας θα αρχίσουν την άνοιξη ή καλοκαίρι και η κυκλοφορία της αναμένεται το 2023.

Kate Winslet will take on the role of Lee Miller, British Vogue’s World War II correspondent, in a film directed by Oscar-nominated auteur Ellen Kuras. https://t.co/Urym1dyYqI

— Vogue Magazine (@voguemagazine) October 28, 2021