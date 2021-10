Συγκλονισμένη παραμένει η παγκόσμια κοινή γνώμη από την τραγωδία που εκτυλίχθηκε στα γυρίσματα της γουέστερν ταινίας «Rust», καθώς η 42χρονη διευθύντρια φωτογραφίας Χαλίνα Χάτσινς, έπεσε νεκρή από πυροβολισμό που έριξε ο διάσημος ηθοποιός Αλεκ Μπάλντουιν.

Ο 63χρονος ηθοποιός γύριζε μία σκηνή της ταινίας όπου έπρεπε ο ίδιος να πυροβολήσει με ένα όπλο, το οποίο υποτίθεται πως θα είχε άσφαιρα. Το εν λόγω γύρισμα όμως μετατράπηκε σε τραγωδία όταν όλοι συνειδητοποίησαν πως τα πυρά από το όπλο ήταν πραγματικά, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της διευθύντριας φωτογραφίας.

Στον Άλεκ Μπάλντουιν δόθηκε ένα όπλο που περιγράφηκε ως ένα ασφαλές «άσφαιρο όπλο», αλλά περιείχε αληθινές σφαίρες, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες της αστυνομικής έρευνας για το θανατηφόρο περιστατικό.

Η σφαίρα χτύπησε την Χάτσινς στο στήθος, όπως αναφέρεται στην ένορκη γραπτή κατάθεση του γραφείου του σερίφη της κομητείας.

Ο οπλουργός και ο βοηθός σκηνοθέτη, Ντέιβ Χολς, που παρέδωσε ένα μοιραίο όπλο στον Άλεκ Μπάλντουιν έχουν ταυτοποιηθεί, αφού έγινε γνωστό ότι ορισμένα μέλη του συνεργείου αποχώρησαν από το πλατό της ταινίας λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια, πριν από τον πυροβολισμό.

Ο βοηθός σκηνοθέτη, ωστόσο, δεν γνώριζε ότι το όπλο περιείχε αληθινές σφαίρες.

Πληροφορίες έκαναν λόγο για τρία όπλα που αφέθηκαν σε ένα καρότσι έξω από την τοποθεσία των γυρισμάτων, με τον πρώτο βοηθό σκηνοθέτη να παίρνει το ένα εξ αυτών και να το μεταφέρει εντός της σκηνής των γυρισμάτων, χωρίς να γνωρίζει ότι ήταν γεμάτο με αληθινές σφαίρες.

«Κρύο όπλο» φώναξε ο ίδιος προτού πριν παραδώσει το όπλο στον Μπόλντουιν, θέλοντας με αυτή τη φράση να στείλει το μήνυμα στο καστ της ταινίας και σε όλο το συνεργείο ότι το όπλο ήταν ασφαλές για το γύρισμα της σκηνής.

Δευτερόλεπτα αργότερα, γυρίζοντας τη σκηνή μέσα σε μια εκκλησία, ο Μπάλντουιν προφανώς στόχευσε προς την κάμερα και πάτησε τη σκανδάλη, σκοτώνοντας κατά λάθος την Χαλίνα Χάτσινς και τραυματίζοντας τον σκηνοθέτη, Τζόελ Σόουζα, ο οποίος βρισκόταν πίσω της.

Ο Χολς είναι ένας βετεράνος βοηθός σκηνοθέτη με συμμετοχή σε παραγωγές που περιλαμβάνουν όπλα, όπως το Fargo, το The Matrix Reloaded και η τηλεοπτική αστυνομική κωμωδία Reno 911.

Actor Alec Baldwin fired a prop gun on the set of independent feature film ‘Rust,’ killing cinematographer Halyna Hutchins and wounding director Joel Souza, authorities said https://t.co/oqAGhnR2ot pic.twitter.com/veYHiLqHYM

— Reuters (@Reuters) October 22, 2021