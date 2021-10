Συγκλονισμένη παρακολουθεί η παγκόσμια κοινή γνώμη τις εξελίξεις για την τραγωδία που σημειώθηκε στα γυρίσματα της γουέστερν ταινίας «Rust» μετά το τραγικό δυστύχημα με θύμα μια 42χρονη από πυροβολισμό που φέρεται να έγινε κατά λάθος από τον Άλεκ Μπάλντουιν.

Η απίστευτη, όσο και πρωτοφανής τραγωδία σημειώθηκε στα γυρίσματα της νέας ταινίας με πρωταγωνιστή τον διάσημο ηθοποιό στο ράντσο Μπονάνζα Κρικ στο Νέο Μεξικό.

Η διευθύντρια φωτογραφίας, Χαλίνα Χάτσινς και ο σκηνοθέτης, Τζόελ Σόουζα χτυπήθηκαν όταν ο γνωστός ηθοποιός, Άλεκ Μπάλντουιν πυροβόλησε με ένα όπλο γυρισμάτων, με την πρώτη να χάνει τελικά τη ζωή της. Η άτυχη γυναίκα που χτυπήθηκε στην κλείδα, μεταφέρθηκε με αεροπλάνο εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου και κατέληξε.

Οι αρχές ερευνούν τι συνέβη εξετάζοντας αυτόπτες μάρτυρες. Δεν έχουν απαγγείλει κατηγορίες, το αντιμετωπίζουν ως ατύχημα και συνεχίζουν την έρευνα…

Μια από τις εκδοχές που δεν έχουν αποκλειστεί αυτή τη στιγμή είναι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε να περιείχε μέχρι και πραγματικά πυρά, δηλαδή αληθινή σφαίρα.

Αυτό ακριβώς, το ότι δηλαδή περιείχε μια αληθινή σφαίρα, επισημαίνεται σήμερα και σε επιστολή που εστάλη από Ένωση Εργαζομένων του Χόλυγουντ προς τα μέλη της.

Ωστόσο, από τις Αρχές, που διερευνούν το περιστατικό, δεν επιβεβαιώνεται. Ούτε πόσες φορές πάτησε τη σκανδάλη, ούτε ακριβώς τι είδους όπλο ήταν.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΡΤ, στα όπλα που χρησιμοποιούνται στις τηλεοπτικές παραγωγές-και αυτά ποικίλουν- τα πυρά είναι άσφαιρα, ωστόσο και αυτά μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο, όταν εκπυρσοκροτούν σχεδόν εξ επαφής ή από πολύ κοντά. Στα αληθινά όπλα, γίνεται χρήση σφαίρας. Στα άσφαιρα, γίνεται χρήση πυρίτιδας.

Εφόσον επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για αληθινή σφαίρα μέσα στο όπλο, τα αναπάντητα ερωτήματα θα είναι πολλά. Γιατί, έστω και κατά λάθος, να βάλει κάποιος αληθινή σφαίρα μέσα σε όπλο που θα χρησιμοποιούνταν σε γύρισμα ταινίας;

Αυτούς τους προβληματισμούς εξέφρασε, μιλώντας στο MEGA, o Νίκος Μαστοράκης, ο οποίος σχολίασε το γεγονός ότι βρέθηκε κανονική σφαίρα σε όπλο εν ώρα πρόβας, καθώς και για τις άσφαιρες σφαίρες.

«Είναι ύποπτο που βρέθηκε σφαίρα σε ένα όπλο κατά τη διάρκεια πρόβας. Τα άσφαιρα δεν έχουν βλήμα και είναι οπτικά πολύ διαφορετικά από τις κανονικές, έχουν απλώς μία πλαστική τάπα, η οποία εκσφενδονίζεται κατά την εκπυρσοκρότηση του όπλου. Γι’ αυτό, με τα άσφαιρα δεν γίνεται πρόβα. Το όπλο του prob guy είναι άδειο στην πρόβα και όταν έρχεται η στιγμή να γίνει η σκηνή, τότε δίνεται στον ηθοποιό το όπλο αυτό και τότε ακόμα και η κάμερα μπροστά έχει προστατευτικό plexiglass. Αυτή η σφαίρα τοποθετήθηκε επίτηδες στο όπλο» ανέφερε ο Νίκος Μάστοράκης.

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει πραγματική σφαίρα σε ένα γύρισμα. Η περίπτωση του γιου του Μπρους Λι, είναι εξηγήσιμη καθώς η σφαίρα ήταν στη θαλάμη και κανείς δεν την είδε όταν φόρτωσε τα άσφαιρα» τόνισε χαρακτηριστικά ο Νίκος Μαστοράκης.

Την ίδια στιγμή, η πρώτη αντίδραση του ηθοποιού ήρθε με μήνυμα στα Social Media. Μέσα από αυτό δηλώνει πως «έχει ραγίσει η καρδιά του» και πως «συνεργάζεται με την αστυνομία».

Ο ηθοποιός δηλώνει πως «δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσω το σοκ και την λύπη μου για το τραγικό ατύχημα που αφαίρεσε την ζωή της Χαλίνα Χάτσινς, συζύγου, μητέρας και συναδέλφου που θαύμαζα βαθιά».

Ο Μπάλντουιν αναφέρει πως συνεργάζεται πλήρως με τις αστυνομικές έρευνες «προκειμένου να φανεί πώς συνέβη η τραγωδία».

Σε συνέχεια της ανάρτησής του, δηλώνει πως είναι σε επικοινωνία με τον σύζυγο του θύματος «προσφέροντας την στήριξή μου σε εκείνον και στην οικογένειά του. Η καρδιά μου έχει ραγίσει για τον σύζυγό της, τον γιο τους και όλους όσους ήξεραν και αγαπούσαν την Χαλίνα».

«Γιατί μου δώσατε όπλο με αληθινές σφαίρες;» φέρεται να επαναλάμβανε διαρκώς ο ηθοποιός, Αλεκ Μπάλντουιν, σοκαρισμένος μετά το περιστατικό.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Showbiz 411, ο Αλεκ Μπάλντουιν λίγο μετά το τραγικό περιστατικό άρχισε να ρωτά γιατί του έδωσαν όπλο με αληθινές σφαίρες.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στη 1:50 μ.μ. τοπική ώρα, ανέφεραν οι ερευνητές.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία παραγωγής της ταινίας, Rust Movie Productions LLC, δήλωσε ότι «όλο το καστ και το συνεργείο είναι συντετριμμένοι από τη σημερινή τραγωδία και στέλνουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους της Halyna. Διακόψαμε την παραγωγή της ταινίας για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα και συνεργαζόμαστε πλήρως με την έρευνα της αστυνομίας του Σάντα Φε».

Η τοπική εφημερίδα Santa Fe New Mexican μετέδωσε πως ο Μπάλντουιν ήταν συντετριμμένος και έκλαιγε όσο απαντούσε στα ερωτήματα των επιθεωρητών. Στο μεταξύ, ο 48χρονος σκηνοθέτης νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του γραφείου του σερίφη της κομητείας Σάντα Φε, Χουάν Ρίος.

Actor Alec Baldwin fired a prop gun on a movie set in New Mexico, killing cinematographer Halyna Hutchins and wounding director Joel Souza, authorities said https://t.co/oqAGhnR2ot pic.twitter.com/OG8q09OLz6

— Reuters (@Reuters) October 22, 2021