Το όπλο με το οποίο σκοτώθηκε η διευθύντρια φωτογραφίας στα γυρίσματα της ταινίας του Άλεκ Μπόλντουιν στο Νέο Μεξικό περιείχε μία μοναδική, πραγματική σφαίρα, ανέφερε ένα σωματείο του Χόλιγουντ σε υπόμνημα προς τα μέλη του, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

«Μία πραγματική σφαίρα εβλήθη κατά λάθος στα γυρίσματα από τον πρωταγωνιστή, πλήττοντας τόσο τη διευθύντρια φωτογραφίας, το μέλος (μας) Χαλίνα Χάτσινς, όσο και τον σκηνοθέτη Τζόελ Σόουζα» ανέφερε σε αυτό το υπόμνημα το τοπικό παράρτημα του σωματείου IATSE, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, σύμφωνα με το Variety και το IndieWire.

«Ήταν μια τυχαία εκπυρσοκρότηση» ανέφερε επίσης IATSE, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται η πηγή της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Την ίδια στιγμή, η πρώτη αντίδραση του ηθοποιού ήρθε με μήνυμα στα Social Media. Μέσα από αυτό δηλώνει πως «έχει ραγίσει η καρδιά του» και πως «συνεργάζεται με την αστυνομία».

Ο ηθοποιός δηλώνει πως «δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσω το σοκ και την λύπη μου για το τραγικό ατύχημα που αφαίρεσε την ζωή της Χαλίνα Χάτσινς, συζύγου, μητέρας και συναδέλφου που θαύμαζα βαθιά».

Ο Μπάλντουιν αναφέρει πως συνεργάζεται πλήρως με τις αστυνομικές έρευνες «προκειμένου να φανεί πώς συνέβη η τραγωδία».

View this post on Instagram

Σε συνέχεια της ανάρτησής του, δηλώνει πως είναι σε επικοινωνία με τον σύζυγο του θύματος «προσφέροντας την στήριξή μου σε εκείνον και στην οικογένειά του. Η καρδιά μου έχει ραγίσει για τον σύζυγό της, τον γιο τους και όλους όσους ήξεραν και αγαπούσαν την Χαλίνα».

View this post on Instagram

«Γιατί μου δώσατε όπλο με αληθινές σφαίρες;» φέρεται να επαναλάμβανε διαρκώς ο ηθοποιός, Αλεκ Μπάλντουιν, σοκαρισμένος μετά το περιστατικό.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Showbiz 411, ο Αλεκ Μπάλντουιν λίγο μετά το τραγικό περιστατικό άρχισε να ρωτά γιατί του έδωσαν όπλο με αληθινές σφαίρες.

Εκπρόσωπος της εταιρείας παραγωγής επέμεινε ότι το όπλο ήταν ρέπλικα και ήταν γεμάτο με άσφαιρα. Και πρόσθεσε ότι τέτοιου είδους συμβάντα είναι μεν σπάνια αλλά συμβαίνουν. Η υπόθεση πάντως παραμένει ένα άλυτο μυστήριο. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς συνέβη.

Actor Alec Baldwin fired a prop gun on a movie set in New Mexico, killing cinematographer Halyna Hutchins and wounding director Joel Souza, authorities said https://t.co/oqAGhnR2ot pic.twitter.com/OG8q09OLz6

— Reuters (@Reuters) October 22, 2021