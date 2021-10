Το Χόλιγουντ συγκλονίστηκε από την τραγωδία σε γυρίσματα της ταινίας «Rust», όταν ο Άλεκ Μπάλντουιν πυροβόλησε και σκότωσε κατά λάθος τη διευθύντρια φωτογραφίας Χαλίνα Χάτσινς.

Oι αρχές ερευνούν πώς είναι δυνατόν να εκπυρσοκρότησε το φαινομενικά άσφαιρο όπλο που κρατούσε ο ηθοποιός την ώρα που γύριζε μια σκηνή, έχοντας πάρει καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και από τον ίδιο τον Μπάλντουιν, ο οποίος εμφανίστηκε συγκλονισμένος.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί αν πράγματι το όπλο που κρατούσε ο αμερικανός ηθοποιός είχε άσφαιρα, ή αν κάποιος έβαλε μέσα πραγματικές σφαίρες, ή αν το μπαρούτι που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων εκτόξευσε κάποιου είδους θραύσμα.

Αυτή η νέα τραγωδία τραγωδία δεν είναι η πρώτη που χτυπά το κινηματογραφικές ή τηλεοπτικές παραγωγές του Χόλιγουντ. Μέσα στις δεκαετίες, έχουν συμβεί πολλά ατυχήματα και δυστυχήματα που στιγμάτισαν τη βιομηχανία του κινηματογράφου, καθώς και τις ζωές πολλών ανθρώπων.

Κάθε χρόνο, εργαζόμενοι -είτε βρίσκονται μπροστά είτε πίσω από την κάμερα- ακρωτηριάζονται, καίγονται, ενώ βρίσκουν ακόμη και τραγικό θάνατο καθώς προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο δυνατό για να προσφέρουν «θέαμα» στη μεγάλη οθόνη.

Οι τραυματισμοί δεν προέρχονται μόνο από προφανείς κινδύνους, όπως δύσκολα ακροβατικά, αλλά και από πτώσεις από σκάλες, ανατροπή εξοπλισμού, χτυπήματα από μηχανήματα κ.ά.

Σε ένα κλάδο όπου σχεδόν τα πάντα καταμετρώνται και κάθε επιτυχία διαφημίζεται, τα ατυχήματα παραμένουν σε μεγάλο βαθμό «κρυφά», ενώ οι αποζημιώσεις που καλούνται να καταβάλλουν εταιρείες ανέρχονται σε χιλιάδες δολάρια.

Το Associated Press διαπίστωσε ότι, από το 1990, τουλάχιστον 43 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε γυρίσματα στις ΗΠΑ και περισσότεροι από 150 έχουν αποκομίσει τραυματισμούς που άλλαξαν τη ζωή τους.

Όπως αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο, οι αριθμοί αυτοί δεν λένε ολόκληρη την ιστορία: Το AP κατέγραψε μάλιστα αρκετές περιπτώσεις στις οποίες σοβαρά ατυχήματα είτε δεν καταγράφηκαν στα αρχεία ερευνών είτε δεν εμφανίστηκαν καν στη βάση δεδομένων της Υπηρεσίας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Πολλά θανατηφόρα ατυχήματα στις ΗΠΑ έλειπαν από τη βάση δεδομένων, με πιο κραυγαλέο τον θάνατο του ηθοποιού Μπράντον Λι από πυροβολισμούς το 1993 κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Το Κοράκι».

Σε διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την ίδια πηγή, τουλάχιστον 37 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε κινηματογραφικά ατυχήματα από το 2000, συμπεριλαμβανομένου ενός εργαζόμενου που σκοτώθηκε στις 26 Αυγούστου στη Βουδαπέστη και δύο κασκαντέρ που πνίγηκαν στην Ινδία τον Νοέμβριο.

Πάντως, καμία υπηρεσία δεν συγκεντρώνει δεδομένα για ατυχήματα διεθνών γυρισμάτων. «Νομίζω ότι ήταν πάντα κάτι που κρυβόταν κάτω από το χαλί» δηλώνει ο Stephen Farber, κριτικός κινηματογράφου και δημοσιογράφος.

Όπως συμβαίνει με τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα -είτε λαμβάνουν χώρα σε κινηματογραφικό πλατό ή αλλού- ο OSHA είναι η υπηρεσία που αναλαμβάνει τη διερεύνησή τους.

Τα πρόστιμα που επιβάλει, συχνά αμφισβητούνται έντονα από εταιρείες παραγωγής και σπάνια ασκούνται διώξεις. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι απαγορεύεται νομικά να προβούν σε μήνυση, ενώ αντιμετωπίζουν και τη διστακτικότητα μαρτύρων να προσέλθουν για κατάθεση υπό το φόβο της ανεργίας σε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική βιομηχανία.

Η έρευνα του Associated Press διαπίστωσε ότι σχεδόν στις μισές περιπτώσεις όπου ο OSHA επέβαλε πρόστιμα εταιρείες παραγωγής μετά από σοβαρό ατύχημα, η ποινή μειώθηκε. Η υπηρεσία επέβαλε πρόστιμα περίπου 404.000 δολάρια για 15 θανατηφόρα ατυχήματα, με αυτές τις ποινές να μειώνονται τελικά σε 236.000 δολάρια.

Actor Alec Baldwin fired a prop gun on the set of independent feature film ‘Rust,’ killing cinematographer Halyna Hutchins and wounding director Joel Souza, authorities said https://t.co/oqAGhnR2ot pic.twitter.com/veYHiLqHYM

— Reuters (@Reuters) October 22, 2021