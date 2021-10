Σοκ έχει προκαλέσει η ασύλληπτη τραγωδία που συνέβη στα γυρίσματα της ταινίας «Rust», με τον πασίγνωστο ηθοποιό Άλεκ Μπάλντουιν να πυροβολεί και να σκοτώνει κατά λάθος τη διευθύντρια φωτογραφίας Χαλίνα Χάτσινς, και να τραυματίζει σοβαρά τον σκηνοθέτη και σεναριογράφο.

Oι αρχές ερευνούν πώς είναι δυνατόν να εκπυρσοκρότησε το φαινομενικά άσφαιρο όπλο που κρατούσε ο ηθοποιός την ώρα που γύριζε μια σκηνή, έχοντας πάρει καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και από τον ίδιο τον Μπάλντουιν, ο οποίος εμφανίστηκε συγκλονισμένος.

Σύμφωνα εκπρόσωπο του Μπάλντουιν που επικαλέστηκε το περιοδικό People, επρόκειτο για δυστύχημα που προκλήθηκε από «αστοχία πυροβόλου όπλου με άσφαιρα».

Δεν έχουν απαγγελθεί ακόμη κατηγορίες για το περιστατικό, ανέφερε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Θανατηφόρο χτύπημα

Σύμφωνα με τις αρχές, η Χαλίνα Χάτσινς μετά το χτύπημα που δέχτηκε μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ενώ ο σκηνοθέτης Τζόελ Σόουζα διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε περιφερειακό ιατρικό κέντρο.

Για όσους την γνώριζαν καλά, η Χαλίνα ήταν ένας γλυκύτατος άνθρωπος, άψογη στη δουλειά της και άριστη συνεργάτης. Για το λόγο αυτό, ήταν πολύ αγαπητή στον καλλιτεχνικό χώρο.

Oι ταινίες «Archenemy», «Blindfire» και «The Mad Hatter» είχαν την δική της υπογραφή.

Πριν από δύο ημέρες, η Χαλίνα Χάτσινς δημοσίευσε μια φωτογραφία στο Instagram που απεικόνιζε το κινηματογραφικό συνεργείο της ταινίας «Rust» εν ώρα γυρισμάτων, καθώς και ένα σχετικό βίντεο.

View this post on Instagram A post shared by Halyna Hutchins (@halynahutchins)

View this post on Instagram A post shared by Halyna Hutchins (@halynahutchins)

MOVIE SET ACCIDENT: A 42-year-old woman has died and a man has been hospitalized after a prop gun with blanks misfired on the set of an Alec Baldwin film in New Mexico. @MattGutmanABC has details. https://t.co/E3Jzv6MVK1 pic.twitter.com/U2yLZa11BF — World News Tonight (@ABCWorldNews) October 22, 2021

Συντετριμμένοι συνεργάτες και φίλοι

«Είμαι τόσο λυπημένος που έχασα τη Χαλίνα. Και τόσο εξοργισμένος που αυτό θα μπορούσε να συμβεί σε ένα γύρισμα. Ήταν ένα λαμπρό ταλέντο που ήταν απόλυτα αφοσιωμένη στην τέχνη και στον κινηματογράφο» έγραψε στο Twitter ο σκηνοθέτης της ταινίας «Archenemy», Άνταμ Έιγιπτ Μόρτιμερ.

«Ο μεγαλύτερος φόβος μου είναι κάποιος να τραυματιστεί θανάσιμα σε ένα από τα γυρίσματά μου. Προσεύχομαι να μην συμβεί ποτέ αυτό. Η καρδιά μου είναι με όλους εκείνους που επλήγησαν από την τραγωδία σήμερα, ιδιαίτερα με την Χαλίνα Χάτσινς και την οικογένειά της» έγραψε ο αμερικανός σκηνοθέτηςΤζέιμς Γκαν.

My greatest fear is that someone will be fatally hurt on one of my sets. I pray this will never happen. My heart goes out to all of those affected by the tragedy today on Rust, especially Halyna Hutchins & her family. — James Gunn (@JamesGunn) October 22, 2021

Σχετική ανάρτηση έκανε και η οικογένεια του αδικοχαμένου, με παρόμοιο τρόπο, Μπραντ Λι, γιου του Μπρους Λι.

«Οι σκέψεις μας βρίσκονται στην οικογένεια της Χαλίνα Χάτσινς, στον Τζόελ Σόουζα και σε όλους τους εμπλεκόμενους στο περιστατικό. Κανείς δεν πρέπει ποτέ να σκοτωθεί με όπλο στα γυρίσματα ταινίας».