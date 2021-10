Τον γύρο του κόσμου κάνει η είδηση της ασύλληπτης τραγωδίας του γνωστού ηθοποιού Άλεκ Μπάλντουιν.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η αστυνομία ο αμερικανός ηθοποιός Άλεκ Μπόλντουιν «πυροβόλησε και σκότωσε χθες Πέμπτη, προφανώς από ατύχημα, τη διευθύντρια φωτογραφίας και τραυμάτισε τον σκηνοθέτη της νέας ταινίας γουέστερν που γύριζαν στην πολιτεία του Νέου Μεξικού».

Τραγωδία σε γυρίσματα ταινίας – Ο Άλεκ Μπάλντουιν πυροβόλησε και σκότωσε γυναίκα – Στην εντατική και ο σκηνοθέτης

«Η Χαλίνα Χάτσινς και ο Τζόελ Σόουζα «τραυματίστηκαν από σφαίρες όταν ο Άλεκ Μπόλντουιν πυροβόλησε με το πιστόλι που χρησιμοποιούσε για το γύρισμα» της ταινίας Rust, η οποία παράγεται για λογαριασμό του Netflix», διευκρίνισαν οι υπηρεσίες του σερίφη της κομητείας Σάντα Φε σε δελτίο Τύπου που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η Χαλίνα Χάτσινς, 42 ετών, διακομίστηκε με ελικόπτερο σε κοντινό νοσοκομείο, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατος της. Ο Τζόελ Σόουζα, ο σκηνοθέτης της ταινίας, 48 ετών, εισήχθη σε μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ).

Σύμφωνα με την προσωπική της ιστοσελίδα, η διευθύντρια φωτογραφίας της ταινίας, Χαλίνα Χάτσινς κατάγεται από την Ουκρανία και μεγάλωσε σε μια σοβιετική στρατιωτική βάση στον Αρκτικό Κύκλο.

Σπούδασε δημοσιογραφία στο Κίεβο και κινηματογράφο στο Λος Άντζελες, ενώ το 2019 χαρακτηρίστηκε «ανερχόμενο αστέρι» από το αμερικανικό περιοδικό Cinematographer.

Ήταν η διευθύντρια φωτογραφίας της ταινίας δράσης Archenemy του 2020, σε σκηνοθεσία του Adam Egypt Mortimer.

Ο Μπάλντουιν, 68 ετών, είναι συμπαραγωγός της ταινίας και υποδύεται τον συνονόματό της, έναν παράνομο ονόματι Rust, του οποίου ο 13χρονος εγγονός καταδικάζεται για μια τυχαία δολοφονία.

I’m so sad about losing Halyna. And so infuriated that this could happen on a set. She was a brilliant talent who was absolutely committed to art and to film. ❤️ pic.twitter.com/vcdFqHsGA0

— Adam Egypt Mortimer (@adamegypt) October 22, 2021