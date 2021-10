«Απορώ πώς είναι να σκοτώνεις κατά λάθος», αναρωτιόταν το 2017 στο Twitter ο Άλεκ Μπάλντουιν σχολιάζοντας τον τραγικό θάνατο ενός νεαρού άνδρα από αστυνομικό μετά από λογομαχία τους έξω από σουπερμάρκετ. Σήμερα γνωρίζει την απάντηση, καθώς είναι ο πρωταγωνιστής της ασύλληπτης τραγωδίας που έχει συγκλονίσει το Χόλιγουντ.

Ο διάσημος ηθοποιός και παραγωγός σκότωσε μία γυναίκα και τραυμάτισε έναν ακόμη άντρα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στο Νέο Μεξικό όταν το όπλο που κρατούσε εκπυρσοκρότησε.

Το θύμα ήταν η διευθύντρια φωτογραφίας της γουέστερν ταινίας Rust, Χαλίνα Χάτσινς. Η 42χρονη διακομίσθηκε στο νοσοκομείο, αλλά λίγο μετά κατέληξε.

Ο τραυματίας είναι ο σκηνοθέτης Τζόελ Σόουζα και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο 63χρονος έχει μπλεξίματα με το νόμο

Ο Αμερικανός ηθοποιός, παραγωγός και συγγραφέας είναι ο μεγαλύτερος από τέσσερις αδερφούς που είναι όλοι ηθοποιοί (Ντάνιελ, Ουίλιαμ και Στίβεν), με τους οποίους δεν έχει και τις καλύτερες σχέσεις. Έχει επίσης δυο αδερφές. Τις Μπεθ και Τζέιν.

Γνωστός στο ευρύ κοινό έγινε με την εμφάνισή του στο Knots Landing του CBS, στις σεζόν 6 και 7. Έχει παίξει τόσο σε πρωταγωνιστικούς όσο και σε δευτερεύοντες ρόλους σε ταινίες όπως η Beetlejuice, The Hunt, The Marrying Man, The Aviator, Ο Πληροφοριοδότης.

Η ερμηνεία του στο ρομαντικό δράμα The Cooler το 2003 τού χάρισαν μια υποψηφιότητα για το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου.

Είναι κάτοχος τριών Χρυσών Σφαιρών, δύο βραβείων Έμμυ και επτά βραβείων Σωματείου Ηθοποιών, που κέρδισε ως πρωταγωνιστής της σειράς 30 Rock του NBC. Σε αυτήν υποδίονταν από το 2006 ως το 2013 τον Τζακ Ντόναχιου.

Τα Φιλαράκια, Nip/Tuck, Will & Grace και Νόμος και Τάξη: Ειδική Ομάδα, είναι μόνο κάποιες από τις σειρές που έχει λάβει μέρος ενώ έχει χαρίσει τη φωνή του στο Μαδαγασκάρη 2, Τόμας το Τρενάκι και The Simpsons.

Η μίμηση του Ντόναλντ Τραμπ που έχει μείνει ανεξίτηλη

Ένας σταθμός στην καριέρα του είναι η μίμηση του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στο τηλεοπτικό σόου «Saturday Night Live».

Η σατιρική εκπομπή δε θα μπορούσε να μην σχολιάσει το ντιμπέιτ ανάμεσα στους δύο υποψηφίους για την προεδρία των ΗΠΑ το 2020. Ο Μπάλντουιν είχε αναλάβει τον ρόλο του Ντόναλντ Τραμπ και ο Τζιμ Κάρεϊ του Τζο Μπάιντεν.

Οι δυο τους προσέφεραν απίστευτες στιγμές γέλιου καθώς αποτύπωσαν στο έπακρο τις εκφράσεις και τις κινήσεις των δύο μονομάχων.

Μιλώντας για αυτήν την εμπειρία, ο ηθοποιός έχει σημειώσει ότι ήξερε τον Τραμπ απλώς σαν παρουσία και ότι είχαν κατά κάποιον τρόπο συναντηθεί σε αρκετές εκδηλώσεις. «Εμφανίζεται στο κόκκινο χαλί για τις φωτογραφίες και λίγο μετά φεύγει», έχει εξηγήσει.

Παράλληλα, έχει τονίσει ότι ήταν πολύ δύσκολο να τον μιμηθεί καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμο υλικό από την καθημερινότητά του, με εξαίρεση τις εμφανίσεις του στα Μέσα.

Η κοκαΐνη και οι κατηγορίες για απόπειρα επίθεσης

Ο 63χρονος μπορεί να έχει γράψει τη δική του ιστορία στον καλλιτεχνικό χώρο ωστόσο δεν είναι από τα καλά παιδιά του Χόλιγουντ.

Τον μακρινό Απρίλιο του 2006, συνελήφθη για κατοχή κοκαΐνης ύστερα από ένα επεισόδιο σε ξενοδοχείο της Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια, αν και οι κατηγορίες δεν προχώρησαν.

Τον Νοέμβριο του 2018, πιάστηκε στα χέρια με έναν άγνωστο για ένα πάρκινγκ. Ο Μπάλντουιν εκνευρίστηκε που του έκλεψε τη θέση και τον γρονθοκόπησε στο σαγόνι.

Οδηγήθηκε στο κρατητήριο και κατηγορήθηκε για απόπειρα επίθεσης τρίτου βαθμού και παρενόχληση δεύτερου βαθμού. Δύο μήνες μετά ομολόγησε την ενοχή του και δήλωσε πρόθυμος να λάβει μέρος σε πρόγραμμα διαχείρισης θυμού.

Επίσης, ο δικαστής τον διέταξε να πληρώσει πρόστιμο ύψους 120 δολαρίων και να επιστρέψει στο δικαστήριο για να επιβεβαιώσει ότι ολοκλήρωσε τα μαθήματα.

Ακριβώς ένα χρόνο πριν το περιστατικό με την επίθεση και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο του 2917 ο Μπάλντουιν παραδέχτηκε ότι έχει φερθεί άσχημα στις γυναίκες.

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τότε προς τιμήν του έχει αναφέρει ότι τις έχει υποτιμήσει και ότι δεν τους έχει συμπεριφερθεί με τον σωστό τρόπο.

«Έχω αντιμετωπίσει τις γυναίκες με πολύ σεξιστικό τρόπο. Τους έχω κάνει μπούλινγκ. Τις έχω υποτιμήσει. Κατά καιρούς, έχω κάνει αυτό που κάνουν πολλοί άντρες. Δεν έχω συμπεριφερθεί στις γυναίκες με τον ίδιο τρόπο που έχω συμπεριφερθεί στους άνδρες», είπε.

Στο πλούσιο βιογραφικό του συγκαταλέγονται δύο γάμοι και ένα πολύκροτο διαζύγιο

Το 1993 ο ηθοποιός παντρεύτηκε την Κιμ Μπάσιντζερ. Ωστόσο, ο γάμος τους δεν ευδοκίμησε και εννέα χρόνια μετά αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους. Μόνο που αυτό το έκαναν με έναν όχι και τόσο ήρεμο τρόπο.

Το ζευγάρι οδηγήθηκε στα δικαστήρια για τη διατροφή της κόρης τους, με τον Μπάλντουιν να χρησιμοποιεί σκληρούς χαρακτηρισμούς. Μάλιστα, έφτασε στο σημείο να αποκαλέσει το παιδί του γουρούνι.

«Είσαι ένα αγενές, απερίσκεπτο μικρό γουρούνι. Δεν δίνω δεκάρα που είσαι 12 ή 11 ετών ή ότι είσαι παιδί ή ότι ευθύνεται η μάνα σου για τη συμπεριφορά σου, αλλά με ταπείνωσες για τελευταία φορά με αυτό το τηλέφωνο», σημείωσε προκαλώντας αντιδράσεις.

Τα Μέσα τότε τον «σταύρωσαν», ο ίδιος κατηγορήθηκε για γονική αποξένωση και αναγκάστηκε να ζητήσει δημοσίως συγγνώμη.