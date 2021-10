Χιλιάδες συνδικαλιστές και εργαζόμενοι βγήκαν στους δρόμους σε όλη τη Νότια Κορέα με πολλούς να φορούν στολές από τη δημοφιλή σειρά του «Squid Game».

Περίπου 80.000 μέλη της συνομοσπονδίας συνδικάτων της Νότιας Κορέας σε 13 διαφορετικές πόλεις της Νότιας Κορέας κατέβηκαν σε απεργία την Τετάρτη καλώντας την κυβέρνηση της χώρας να επιβάλει καλύτερες συνθήκες εργασίας και αύξηση του κατώτατου μισθού.

Μόνο στη Σεούλ, 27.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν, με αποτέλεσμα οι τοπικές αρχές να αναπτύξουν περίπου 12.000 αστυνομικούς στήνοντας φράχτες για να ελέγξουν το πλήθος.

Ο Λιμ Γιουν Σουκ, επικεφαλής του Γραφείου της Κορέας για το «Channel News Asia», έγραψε στο Twitter ότι ορισμένοι συνδικαλιστές ανέφεραν ότι όπως οι χαρακτήρες του Squid Game αγωνίζονται για την επιβίωση, έτσι και αυτοί αγωνίζονται καθημερινά για να ζήσουν.

Η πρωτότυπη σειρά του Netflix, έχει πλέον γίνει παγκόσμια επιτυχία με την πλοκή να επικεντρώνεται σε 456 ενήλικες στα πρόθυρα της οικονομικής κατάρρευσης που καλούνται να παίξουν παιδικά παιχνίδια για να κερδίσουν 45 δισεκατομμύρια γουόν ή περίπου 40 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, θα μάθουν ότι όποιος χάνει σε αυτά τα παιχνίδια αυτόματα δολοφονείται.

Several union workers dressed in #SquidGames outfit take part in a rally in #Seoul, saying just like in the movie they too are struggling to make a living. They called on the government to improve workers’ rights. Some reports say about 30,000 took part in the rally. pic.twitter.com/tus8vj9KeG

— LIM Yun Suk (@yunsukCNA) October 20, 2021