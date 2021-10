Ντόναλντ Τραμπ, η επιστροφή. Ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος με ανακοίνωσή του κριτικάρει τις επιδόσεις του Τζο Μπάιντεν, τον ειρωνεύεται, ενώ ρωτάει τους Αμερικανούς πολίτες αν τους έλειψε.

«Η COVID-19 είναι εκτός ελέγχου, οι αλυσίδες εφοδιασμού μας αδειάζουν και έχουμε λίγα προϊόντα στα καταστήματά μας, ταπεινωθήκαμε στο Αφγανιστάν, τα σύνορά μας βιώνουν μια πλήρη καταστροφή, οι τιμές του φυσικού αερίου και ο πληθωρισμός αυξάνονται – πώς είναι ο Μπάιντεν; Σας έλειψα ήδη;», αναρωτήθηκε ο Τραμπ σε δήλωσή του την Τετάρτη, η οποία δημοσιεύτηκε στο Twitter από την εκπρόσωπό του, Λιζ Χάρινγκτον.

NEW!

“COVID is raging out of control, our supply chains are crashing with little product in our stores, we were humiliated in Afghanistan, our Border is a complete disaster, gas prices and inflation are zooming upward—how’s Biden doing? Do you miss me yet?” pic.twitter.com/xpxErrtH4P

— Liz Harrington (@realLizUSA) October 13, 2021