Συνεχίζονται τα προβλήματα για το Facebook. Σύμφωνα με το Downdetector, η πλατφόρμα ταλαιπωρεί ξανά τους χρήστες σήμερα και συγκεκριμένα από τις 7:28 το πρωί έως αυτήν την ώρα.

Διευκρινίζεται πάντως ότι δεν έχουν αναφερθεί θέματα για το Messenger, το οποίο λειτουργεί κανονικά.

Την Παρασκευή (8/10) μαζί με το Messenger και το Workplace κατέρρευσε για περίπου δύο ώρες, με την εταιρεία να ζητά συγγνώμη από τους χρήστες και να τονίζει ότι το πρόβλημα προήλθε από μια ελαττωματική ρύθμιση παραμέτρων.

«Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη σε όποιον δεν μπόρεσε να έχει πρόσβαση στα προϊόντα μας τις τελευταίες δύο ώρες», ανέφερε η εταιρεία.

«Διορθώσαμε το πρόβλημα και όλα θα πρέπει να επανέλθουν στο φυσιολογικό τώρα» πρόσθεσε μετά.

Τη Δευτέρα, ο κολοσσός των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έκανε λόγο για ελαττωματική ρύθμιση παραμέτρων η οποία προκάλεσε τη διακοπή σχεδόν έξι ωρών που εμπόδισε 3,5 δισεκατομμύρια χρήστες της εταιρείας να έχουν πρόσβαση στις εφαρμογές της, WhatsApp, Instagram και Messenger.

Η διακοπή της Δευτέρας ήταν η μεγαλύτερη που κατέγραψε ποτέ ο εξειδικευμένος ιστότοπος Downdetector, που παρακολουθεί συστηματικά τα τεχνικά προβλήματα στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Το μπλακ άουτ οδήγησε τη μετοχή της εταιρείας σε selloff, σημειώνοντας απώλειες πάνω από 5% την ίδια ημέρα, προσθέτοντας απώλειες σχεδόν 15% από τα μέσα Σεπτεμβρίου, όπως μετέδωσε το Bloomberg.

Επίσης, η πτώση της μετοχής της Facebook μείωσε την περιουσία του Ζάκερμπεργκ στα 120,9 δισ. δολάρια από 140 δισεκατομμύρια, φέρνοντάς τον στην 5η θέση του παγκόσμιου δείκτη του Bloomberg, κάτω από τον Μπιλ Γκέιτς.

User reports indicate Facebook is having problems since 7:28 AM EDT. https://t.co/8wgYQLKxCu RT if you’re also having problems #Facebookdown

— Downdetector (@downdetector) October 12, 2021