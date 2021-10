Συναγερμός έχει σημάνει στη Δημοκρατία του Ταταρστάν, στη Ρωσία, μετά από συντριβή αεροσκάφους, τύπου L-410.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, στο αεροσκάφος επέβαιναν 23 αλεξιπτωτιστές.

Από τη συντριβή σκοτώθηκαν 19 άνθρωποι, ενώ ακόμα 4 άτομα βρίσκονται στο νοσοκομείο. «Tέσσερις τραυματίες βρίσκονται στο νοσοκομείο, οι υπόλοιποι 19 δεν δείχνουν κανένα σημάδι ζωής» ανέφεραν οι Αρχές στο Interfax.

Πηγή δήλωσε στο Sputnik ότι μεταξύ των νεκρών είναι και οι πιλότοι.

Στο σημείο της συντριβής έχουν σπεύσει οι δυνάμεις πυρόσβεσης και ομάδες διάσωσης.

Σημειώνεται πως πρόκειται για ένα ελαφρύ αεροσκάφος, τύπου L-410, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της συντριβής.

Οι προδιαγραφές ασφάλειας των ρωσικών αερομεταφορών έχουν βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά δυστυχήματα, ιδιαίτερα με παλιά αεροπλάνα σε απομακρυσμένες περιοχές, δεν είναι σπάνια.

Ένα Antonov An-26 μεταγωγικό αεροπλάνο συνετρίβη στην ρωσική Άπω Ανατολή τον περασμένο μήνα στοιχίζοντας τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Επίσης και οι 28 επιβαίνοντες ενός δικινητήριου Antonov An-26 σκοτώθηκαν κατά την συντριβή του στην Καμτσάτκα τον Ιούλιο.

Let L-410 carrying skydivers crashes near Menzelinsk in Russia, killing 19 of the 22 on board. https://t.co/JUAajLm2Ls pic.twitter.com/SdVFMkWx9c

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) October 10, 2021