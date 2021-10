Απίστευτες είναι οι εικόνες από το αεροδρόμιο DeKalb Peachtree στο Τσάμπλι της Γεωργίας, όπου ένα αεροσκάφος συνετρίβη και στη συνέχεια τυλίχτηκε στις φλόγες.

«Οι μόνες πληροφορίες που έχω είναι ότι υπάρχει ένα επιβεβαιωμένο αεροπλάνο που καίγεται», δήλωσε ο Τζέισον Ντάνιελς, κυβερνήτης της πυροσβεστικής διάσωσης της κομητείας DeKalb, στην Atlanta Journal.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες στο αεροπλάνο επέβαιναν τέσσερα άτομα.

Confirmed by FAA, 4 people were on the plane that crashed at Dekalb airport.#DeKalb #Georgia #PlaneCrash

— Michael Barthel (@RealMiBaWi) October 8, 2021