Συγκλονίζει το βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες και δείχνει τη συντριβή στο Μιλάνο του μονοκινητήριου αεροπλάνου στο οποίο επέβαινε ο Ρουμάνος μεγιστάνας, Νταν Πετρέσκου, η σύζυγός του και ο γιος τους.

Το αεροπλάνο με τους οκτώ επιβαίνοντες είχε απογειωθεί από αεροδρόμιο του Μιλάνου με προορισμό τη Σαρδηνία αλλά τελικά συνετρίβη σε ένα άδειο κτίριο στο προάστιο Σαν Ντονάτο Μιλανέζε, μόλις 11 λεπτά μετά την απογείωσή του.

A small private plane carrying eight people has crashed into a vacant office building in Milan, reportedly killing all on board.

