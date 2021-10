Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την προθεσμία υποβολής των συμμετοχών για τη Eurovision 2022.

Η καταληκτική ημερομηνία που έχει δώσει η ΕΡΤ είναι η 10η Οκτωβρίου και οι καλλιτέχνες προετοιμάζονται πυρετωδώς.

Ήδη έχουν ξεκινήσει να κατατίθενται οι προτάσεις από τους τραγουδιστές που επιθυμούν να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας.

Ανάμεσα σε αυτούς βρίσκεται και ο Νίκος Γκάνος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει τις δικές του επιτυχίες στο χώρο.

Ο καλλιτέχνης έκανε γνωστό μέσω ενός instastory ότι επιθυμεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό τραγουδιού γράφοντας τα εξής:

«Καλησπέρα σε όλους, ξέρετε πόσο πολύ θέλω να πάω στην Eurovision! Θέλω να σας ενημερώσω ότι είμαι στην διαδικασία δήλωσης συμμετοχής μου, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι 10 Οκτωβρίου.

Έχω 2 τραγούδια από τα 3 που μπορώ να προτείνω σαν καλλιτέχνης, θα ήθελα να δώσω την ευκαιρία σε ακόμη έναν συνθέτη που έχει κάποιο τραγούδι και πιστεύει ότι θα μπορούσε να διαγωνιστεί στην σκηνή της Eurovision!».

Η ανάρτησή του

Ποιος είναι ο Νίκος Γκάνος

Γεννήθηκε στις 22 Ιουλίου 1983 στην Αθήνα αν και η καταγωγή του, είναι από την Καλαμάτα. Τα παιδικά του χρόνια ήταν δύσκολα, καθώς σε ηλικία μόλις 14 ετών έχασε την αδερφή του από τροχαίο ενώ στα επόμενα 2 χρόνια έχασε τον αδερφό του αλλά και τον πατέρα του.

Ξεκίνησε την καριέρα του στο χώρο του θεάματος όταν ήταν ακόμη στην εφηβεία, μέσω διαφημιστικών σποτ ενώ το 2004, σε ηλικία 21 ετών, συμμετείχε στην ελληνική εκδοχή του talent show Super Idol κερδίζοντας την 3η θέση.

Πριν ξεκινήσει τη δισκογραφική του πορεία, είχε ήδη συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως η Μαρινέλλα, ο Γιάννης Πάριος, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Καίτη Γαρμπή. Το πρώτο ψηφιακό σινγκλ που κυκλοφόρησε από την Heaven είχε τον τίτλο «Έφυγα».

Τον Απρίλιο του 2010 κυκλοφόρησε το CD single «Μπροστά», με 5 τραγούδια που έγιναν επιτυχίες. Η καθολική αποδοχή ήρθε το καλοκαίρι της ίδιας χρόνιας, όταν κυκλοφόρησε το «Last Summer», το πρώτο αγγλόφωνο single που εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο επιτυχημένα τραγούδια της χρονιάς.

Τις δύο επόμενες χρονιές ακολούθησαν οι αγγλόφωνες επιτυχίες του, «Break me» και «This love is Killing Me» και το «Say me name». Το 2013 κυκλοφορεί το νέο του dance hit με τίτλο «I’m in Love».

Το 2014 κυκλοφόρησαν τα τραγούδια «Μόνος» , «Walking Alone» και «Χαμένη Ατλαντίδα» το οποίο είναι συνεργασία με τον dj και παραγωγό James Sky. Το 2015 κυκλοφόρησε το τραγούδι «Στα βαθιά» το οποίο το έχει γράψει η Βίκυ Γεροθόδωρου.

Τον Οκτώβριο του 2016 έπαιξε στο θέατρο στο έργο της Σώτης Τριανταφύλλου «Μηχανικοί Καταρράκτες» σε σκηνοθεσία Σταμάτη Πατρώνη, μαζί με τους Μαρία Κοντοδήμα, Ορέστη Τρίκα, Ρομίνα Κατσικιάν, Γιάννη Μυλωνά, Σωτήρη Ταχτσόγλου και Δήμητρα Τάμπαση.