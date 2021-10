Η παραγωγή ταινιών και τηλεοπτικών σειρών της Βορείου Αμερικής κινδυνεύει να «παγώσει» εξαιτίας της απόφασης της συντριπτικής πλειοψηφίας των εργαζομένων στα παρασκήνια να προχωρήσουν στην πρώτη απεργία που θα σημειωθεί ποτέ στα 128 χρόνια ιστορίας του Hollywood.

Βασικό τους αίτημα είναι η βελτίωση των συνθηκών εργασίας των τεχνητών, των τεχνικών και των εργατών που εργάζονται για εταιρείες streaming όπως το Netflix, η Apple και η Amazon, συμπεριλαμβανομένων των αυξήσεων στους μισθούς, της αύξησης των ρεπό, των ασφαλέστερων ωραρίων και της διασφάλισης διαλειμμάτων για φαγητό.

«Ελπίζω τα studio να δουν και να καταλάβουν τα προβλήματα των μελών μας», δήλωσε ο πρόεδρος του σωματείου, Μάθιου Λεμπ. «Η μπάλα είναι στο γήπεδό τους. Αν θέλουν να αποφύγουν την απεργία, θα πρέπει να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να μας κάνουν μια λογική προσφορά».

Το πιο πρόσφατο τριετές συμβόλαιο έληξε τον Ιούλιο, οδηγώντας σε τετράμηνες διαπραγματεύσεις με την Ένωση Παραγωγών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (AMPTP) που εκπροσωπεί τα studio και τις πλατφόρμες straming στις διαπραγματεύσεις.

Ο Λεμπ δήλωσε ότι στόχος του είναι η επίτευξη συμφωνίας, όμως επεσήμανε ότι η ψήφος των μελών του σωματείου έχει να κάνει με «την ποιότητα ζωής, αλλά και την υγεία και την ασφάλεια όσων εργάζονται στη βιομηχανία της τηλεόρασης και του κινηματογράφου».

Η Διεθνής Συμμαχία Εργαζομένων στη Θεατρική Σκηνή αναφέρει ότι «είναι ακατανόητο που το AMPTP, μια συνέλευση που συμπεριλαμβάνει τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις των ΜΜΕ που συγκεντρωτικά αποτιμούνται σε τρισεκατομμύρια δολάρια, ισχυρίζεται ότι δεν μπορεί να ικανοποιήσει βασικές ανθρώπινες ανάγκες των εργαζόμενων στα παρασκήνια, όπως ο επαρκής ύπνος, τα διαλείμματα για φαγητό και οι αξιοπρεπείς μισθοί».

Το σωματείο πρόσθεσε ότι τα μέλη του συνέχισαν να εργάζονται εν μέσω της πανδημίας του κοροναϊού, διασφαλίζοντας την συνέχιση της λειτουργίας των επιχειρήσεων. «Τώρα δεν μπορούμε και δεν πρόκειται να αποδεχτούμε μια συμφωνία που δεν είναι βιώσιμη», τόνισε.

«Μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αλλά απαιτεί και τα δύο μέρη να εργαστούν από κοινού και καλή τη πίστη, όντα πρόθυμα για συμβιβασμούς και για τη διερεύνηση νέων λύσεων για τα ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά», ανέφερε.

Άλλα σωματεία, όπως η Ένωση Σεναριογράφων της Αμερικής έχουν απειλήσει περισσότερες φορές με απεργία, ενώ το 2007-08 πραγματοποίησαν απεργία 100 ημερών. Όμως οι εργαζόμενοι των παρασκηνίων δεν διαθέτουν αντίστοιχο ιστορικό.

Το μόνο περιστατικό που έχει καταγραφεί στο παρελθόν ήταν η αποχώρηση των σκηνογράφων από τα πλατό για έξι μήνες το 1945 που κατέληξε σε εξέγερση στις πύλες των studio της Warner Bros, η οποία έμεινε στην ιστορία ως Ματωμένη Παρασκευή. Αν αυτή τη φορά η διαφωνία καταλήξει σε απεργία, θα αποτελέσει το πρώτο κίνημα που θα σημειωθεί σε εθνικό επίπεδο στην ιστορία του συγκεκριμένου σωματείου.

Πολλά επιφανή ονόματα του Hollywood έχουν εκφράσει δημοσίως την υποστήριξή τους προς τα αιτήματα των εργαζομένων. Ανάμεσά τους και η Οκτάβια Σπένσερ που έγραψε στο Twitter:

«Ελπίζω το AMPTP να κάνει το σωστό και να υποχωρήσει. Δεν ζητάνε τίποτα παράλογο».

Our #IATSE brothers and sisters have spoken. They will #strike for better work conditions. I hope #AMPTP does the right thing and sits down again. They’re not asking for anything unreasonable. #IATSESolidarity

— octavia spencer (@octaviaspencer) October 4, 2021