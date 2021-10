O τραγουδιστής παγκοσμίους φήμης ανακοίνωσε την απόφαση του να «μπει» στην βιομηχανία της κάνναβης.

Το κάθε πακέτο κάνναβης θα είναι προς πώληση στο κόστος των 32 δολλαρίων και στο εμπόριο οι ενδιαφερόμενοι θα το βρίσκουν με το όνομα « Peaches ».

Ποια ήταν η έμπνευση του τραγουδιστή για αυτή την κίνηση

Η έμπνευση για την νέα αυτή επιχειρηματική κίνηση του καναδού τραγουδιστή προήλθε από την ομόνυμη επιτυχία του «Peaches», και συγκεκριμένα οι στίχοι που παραπέμπουν σε αυτό είναι :

“ I get my peaches down in Georgia, I get my weed from California .” ( Παίρνω τα ροδάκινα μου από την Τζόρτζια, το χόρτο μου από την Καλιφόρνια ).

Ο 27χρονος Bieber ανακοίνωσε ότι θα συνεργαστεί με την εταιρεία κάνναβης Palms, με έδρα το Λος Άντζελες για την παραγωγή των επτά πακέτων που θα πωλούνται αρχικά μόνο στην Καλιφόρνια, όπου η χρήση ψυχαγωγικής μαριχουάνας είναι νόμιμη για άτομα άνω των 21 ετών.

Ποιος είναι ο στόχος του Bieber

Στόχος για τον τραγουδιστή μέσα από το λανσάρισμα της δική του γκάμα προϊόντων κάνναβης είναι να συμβάλλει στην απομάκρυσνη του στίγματος που φέρει το εν λόγο ναρκωτικό και ελπίζει ότι η χρήση του θα μπορούσε να βοηθήσει τους νέους με προβλήματα ψυχικής υγείας.

Ο ίδιος ο Bieber δήλωσε: «Είμαι λάτρης της εταιρίας Palms και της νοοτροπία τους απέναντι στην κάνναβη, κάνοντας την προσιτή και βοηθώντας την να αποστιγματικοποιηθεί – ειδικά για πολλούς ανθρώπους που είναι χρήσιμη για την ψυχική τους υγεία».

Σε δήλωσή του στην Vogue o τραγουδιστής παραδέχθηκε ότι παλαιότερα είχαν προσπαθήσει να τον κάνουν να αισθανθεί άσχημα για την προσωπική χρήση κάνναβης, αλλά ο ίδιος έχει βρει τρόπο να εντάξει την χρήση της κάνναβης με τρόπο οφέλιμο για την ζωή του.

Ούτε ο Bieber ούτε η Palms σχολίασαν τους οικονομικούς όρους της συμφωνίας.

Ωστόσο, ο Bieber είπε στη Vogue ότι ένα μέρος των κερδών θα χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη των Veterans Walk and Talk, μια φιλανθρωπική οργάνωση που χρησιμοποιεί κάνναβη ως μέρος της θεραπείας της για την υποστήριξη των πρώην στρατιωτικών.

Στα βήματα και άλλων διασήμων ο νεαρός τραγουδιστής

Ο Bieber ακολουθεί μια σειρά άλλων διασημοτήτων οι οποίοι έχουν εισαχθεί στη νεοσύστατη νόμιμη βιομηχανία κάνναβης, όπως είναι ο θρύλος της country μουσικής Willie Nelson, ο ράπερ Jay-Z είναι επικεφαλής της εταιρείας Parent Company, και η διάσημη σεφ και επιχειρηματίας Martha Stewart.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι σε έρευνά του το «Royal College of Psychiatrist» βρήκε ότι οι άνθρωποι με προβλήματα ψυχικής υγείας είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν τα συμπτώματα των ασθενειών αυτών, λόγω τακτικής χρήσης κάνναβης.