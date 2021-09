«Μια παγκόσμια απάντηση θα βοηθήσει τον κόσμο να τερματίσει την κρίση του COVID» αναφέρει ο πολυεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της Microsoft Μπιλ Γκέιτς στο twitter, εκφράζοντας τη χαρά του για το γεγονός ότι τόσοι πολλοί ηγέτες συγκεντρώθηκαν στην παγκόσμια σύνοδο κορυφής COVID-19 μέσω τηλεδιάσκεψης υπό την ηγεσία των ΗΠΑ. «Προσβλέπω στις συνεχείς προσπάθειές τους να βοηθήσουν τον κόσμο να βγει από την οξεία φάση αυτής της πανδημίας», σημειώνει.

A global response will help the world end the COVID crisis. I’m glad to see so many leaders coming together at this U.S.-led virtual Global COVID-19 summit, and look forward to their continued efforts to help the world move out of the acute phase of this pandemic. https://t.co/6iilrL2AyG

— Bill Gates (@BillGates) September 23, 2021