Δύο έφηβοι δέχτηκαν πυρά και ένας από αυτούς σκοτώθηκε ενώ περίμεναν το σχολικό λεωφορείο, σήμερα το πρωί, σε μια γειτονιά του Λούιβιλ, στο Κεντάκι.

Τα παιδιά περίμεναν σε μια στάση της συνοικίας Ράσελ γύρω στις 6.30 το πρωί, τοπική ώρα, όταν άγνωστος, μέσα από διερχόμενο αυτοκίνητο, άνοιξε πυρ εναντίον τους.

Ένα αγόρι σκοτώθηκε, ενώ ένα άλλο νοσηλεύεται, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή του. Τις πρώτες βοήθειες έλαβε και ένα κορίτσι, που όμως δεν τραυματίστηκε από τα πυρά.

Οι Αρχές εξετάζουν τα πλάνα από τις κάμερες ασφαλείας που υπάρχουν στην περιοχή και ζήτησαν από όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει με την αστυνομία, ώστε να εντοπιστεί και να συλληφθεί ο υπαίτιος.

The family of the child killed at the bus stop here at Dr. WJ Hodge St and W Chestnut say he was not targeted. They said they’ve had issues with gunfire at the bus stop before. @wave3news pic.twitter.com/6GkBNnxZ2z

— Sean Baute (@sbauteWAVE3) September 22, 2021