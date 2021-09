Συναγερμός έχει σημάνει σε Πανεπιστήμιο στη Σιβηρία καθώς ένας άγνωστος άρχισε να πυροβολεί μαθητές. Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές πέντε άνθρωποι έπεσαν νεκροί από τα πυρά του δράστη, ενώ μέχρι στιγμής υπάρχουν έξι τραυματίες. Ωστόσο οι υγειονομικές αρχές της πόλης κάνουν λόγο για δέκα νεκρούς.

Την ίδια ώρα τα βίντεο που έχουν δημοσιευτεί στα social media προκαλούν σοκ.

#BREAKING: Shooting reported at Russian university, harrowing footage shows students jumping out of windows to escape gunman

