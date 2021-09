Με μία μεγάλη εμφάνιση, η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε με 2-0 σετ της Πλίσκοβα και πήρε μία τεράστια πρόκριση ημιτελικά του US Open, πηγαίνοντας πλέον φουλ για την κούπα!

Η Ελληνίδα τενίστρια πήρε την πρόκριση με… σκούπα και πιο συγκεκριμένα, κατάφερε να κλειδώσει το εισιτήριο στο 3ο match point της. Αφού κατάφερε να πάρει τον πόντο, η Σάκκαρη κοιτούσε το έδαφος και δεν πίστευε σε αυτό το μεγάλο επίτευγμα που πέτυχε, φουλάροντας πλέον για τα ημιτελικά όπου θα βρει μπροστά της την Έμα Ραντουκάνου.

Δείτε τη χαρακτηριστική φάση:

Maria Sakkari is into the #USOpen semifinals! pic.twitter.com/bcMMhwI72i

— US Open Tennis (@usopen) September 9, 2021