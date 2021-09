Η Μαρία Σάκκαρη ήταν… θεά στην αναμέτρηση με την Καρολίνα Πλίσκοβα και με συνοπτικές διαδικασίες επικράτησε της αντιπάλου της 0-2 σετ (4-6, 4-6), σε λιγότερο από μιάμιση ώρα.

Πήρε έτσι μια τεράστια πρόκριση στα ημιτελικά του US Open όπου θα αντιμετωπίσει την Εμα Ραντουκάνου, ενώ παράλληλα εξασφάλισε και την άνοδό της στο Νο.13 της παγκόσμιας κατάταξης, την υψηλότερη που έχει καταλάβει Ελληνίδα τενίστρια.

Η 26χρονη πρωταθλήτρια δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στην Τσέχα, που παρουσιάστηκε σε κακή κατάσταση και, παίζοντας αριστοτεχνικό τένις, με όπλο το αψεγάδιαστο σερβίς της, κατάφερε να προκριθεί για πρώτη φορά στην καριέρα της στους «4» του αμερικάνικου Grand Slam, αφήνοντας εκτός ακόμα ένα μεγάλο όνομα.

Η Σάκκαρη μπήκε αποφασισμένη στο πρώτο σετ για να πάρει τα ηνία απέναντι στην αντίπαλό της. Επειτα από τα δύο πρώτα γκέιμ, η ελληνίδα τενίστρια έκανε το πολυπόθητο μπρέικ κόντρα στην Τσέχα το οποίο τις έδινε το προβάδισμα ενόψει της συνέχειας.

Maria Sakkari is into the #USOpen semifinals! pic.twitter.com/bcMMhwI72i

— US Open Tennis (@usopen) September 9, 2021