Δεν πίστευε στον τρόπο που ήρθε η πρόκριση της στους 4 του US Open η Μαρία Σάκκαρη.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ρωτήθηκε μετά από την επική νίκη της για το φανταστικό σερί 22 κερδισμένων πόντων στο σερβίς της και είπε: «Είμαι εντυπωσιασμένη. Εμπιστευόμουν ήδη το σερβίς μου, αλλά τώρα θα το εμπιστεύομαι ακόμα περισσότερο.

» Σέρβιρα καλά, η Καρολίνα είναι πιθανότατα καλύτερη server στο tour, οπότε ήξερα ότι έπρεπε να βγάλω πολλές επιστροφές για να μπορέσω να κάνω τουλάχιστον ένα break σε κάθε σετ. Νομίζω ότι τα πήγα αρκετά καλά. Έπρεπε να αποδεχτώ το γεγονός πως θα έκλεινε κάποια games εύκολα είμαι άφωνη, δεν ξέρω τι να πω».

Φυσικά ρωτήθηκε για τον ημιτελικό με την 18χρονη Έμα Ραντουκάνου και είπε: «Πρώτα απ’ όλα είναι θαυμάσιο για το άθλημά μας, να έχουμε τόσες πολλές νέες παίκτριες να παίζουν πολύ καλά αυτή την περίοδο. Η Έμα και η Λέιλα έχουν πολύ καλά σερί. Αλλά εμπιστεύομαι το παιχνίδι μου, πιστεύω πολύ στον εαυτό μου, θα σας δω όλους αύριο εδώ.»

