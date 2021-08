Η Ρόμα του Ζοσέ Μουρίνιο προετοιμάζεται ενόψει της νέας σεζόν, που θα βρει τον πορτογάλο προπονητή σε ιταλικό πάγκο έπειτα από έντεκα χρόνια.

Οι Τζιαλορόσι θέλουν να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα και με την άφιξη του Μουρίνιο έστειλαν μήνυμα προθέσεων γι’ αυτό που θέλουν να πετύχουν.

Τα φιλικά προετοιμασίας συνεχίζονται, με το τελευταίο χρονικά απέναντι στη Ρεάλ Μπέτις να είναι άκρως επεισοδιακό.

Οι Βερδιμπλάνκος συνέτριψαν τη Ρόμα με 5-2, αλλά το παιχνίδι σημαδεύτηκε από την αποβολή του Μουρίνιο για διαμαρτυρίες στο διαιτητή και ακόμα τριών ποδοσφαιριστών του.

Η αποβολή του Πορτογάλου προήλθε μετά την έφοδό του στον αγωνιστικό χώρο στο 59ο λεπτό της αναμέτρησης, με την Μπέτις να προηγείται με 3-2.

Στη συνέχεια ακολούθησαν οι αποβολές των Πελεγκρίνι, Μαντσίνι και Κάρσντροπ, για να ολοκληρώσει το παιχνίδι με οκτώ παίκτες η Ρόμα, η οποία ήταν ανταγωνιστική στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο, και μετά τα όσα συνέβησαν, κατέρρευσαν και γνώρισαν τη συντριβή.

So the referee managed to mess up the game. How will it benefit Betis to play against 9 man Roma without their coach? Pellegrini red card, Mancini red card, Mourinho red card, another of his staff red card. Lol what a joke? And yes Betis 3rd goal was a clear hand ball pic.twitter.com/2qe0RP2Kls

— Mourinhofans Tv (@MourinhofansT) August 7, 2021