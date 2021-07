Ο καύσωνας στην Κύπρο έγινε η αιτία να αλλάξει η ώρα έναρξης του αγώνα της ΑΕ Λεμεσού με τη Βλάζνια για τον 2ο προκριματικό του Conference League.

Μπορεί να μη συμβαίνει συχνά σε παιχνίδια ευρωπαϊκών διοργανώσεων να αλλάζει η ώρα της σέντρας μιας αναμέτρησης, όμως στην εν λόγω περίπτωση κρίθηκε απαραίτητο για το καλό της υγείας των παικτών των δύο ομάδων.

Έτσι, το ματς που είχε προγραμματιστεί από την UEFA για τις 17:30, απόγευμα Πέμπτης (22/7), θα ξεκινήσει τελικά στις 20:00, μετά και από εισήγηση της ένωσης ποδοσφαιριστών της Κύπρου, η οποία εισακούστηκε τόσο από τη διοργανώτρια αρχή όσο και από τη FIFPRO.

Because of high temperatures in #Cyprus, @UEFA will delay Thursday’s Europa Conference League game at @AELimassolFC until 8 p.m.

This follows a request by @PASPcyprus and the club, with FIFPRO support

Read about our views on extreme heat in football: https://t.co/iExWYYWhUb pic.twitter.com/NdWEEAZ2jk

— FIFPRO (@FIFPRO) July 20, 2021