Η Λάτσιο εντός της ημέρας πρόκειται να ολοκληρώσει τη σπουδαία μεταγραφή του Φελίπε Άντερσον από την Γουέστ Xαμ. Μόνο τα τυπικά απομένουν για να επιστροφή του Άντερσον στην Λάτσιο μετά από τρία χρόνια.

Φαίνεται, πως οι δύο ομάδες τα έχουν βρει σε όλα μεταξύ τους και πολύ σύντομα θα οριστικοποιηθεί η συμφωνία. Μάλιστα η Γουέστ Χαμ διατηρεί και ποσοστό μεταπώλησης του παίκτη το οποίο αγγίζει το 50%.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ βρίσκεται ήδη στην Ρώμη και ποζάρει με το κασκόλ της Λάτσιο σύμφωνα με μια φωτογραφία που έδωσε στην δημοσιότητα η ίδια η ομάδα.

Τις επόμενες ώρες, αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και αργότερα μέσα στην ημέρα να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τους «λατσιάλοι».

Από το 2013 έως το 2018 με την Λάτσιο πραγματοποίησε 137 εμφανίσεις πετυχαίνοντας συνολικά 25 γκολ.

👋🏻 Nice to see you in Rome again, @F_Andersoon! #CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/qKHLS7THIg

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 13, 2021