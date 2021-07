Κύμα διαμαρτυρίας από δεκάδες γυναίκες και σωματεία έχει πυροδοτήσει στη Τουρκία η καταγγελία – εξομολόγηση της γνωστής Τουρκάλας ηθοποιού Μελίσα Ντονγκέλ, σχετικά με τη σεξουαλική κακοποίηση που δέχθηκε από τον πατέρα της στην εφηβική της ηλικία.

Σε μια χώρα που τα περιστατικά τα περιστατικά κακοποίησης ή και δολοφονιών γυναικών να είναι καθημερινό φαινόμενο, δημόσιες καταγγελίες όπως της Ντονγέλ έρχονται να επιβεβαιώσουν τα στατιστικά του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, σύμφωνα με τα οποία το 38% των γυναικών στην Τουρκία θα πέσουν θύμα βίας μια φορά στη ζωή τους.

Η 21χρονη δημοφιλής ηθοποιός που πρωταγωνιστεί στη σειρά Elif, που προβάλλεται και στην Ελλάδα, αποκάλυψε ότι ο πατέρας της την βίαζε και την χτυπούσε, από τα 15 της χρόνια. Μάλιστα όπως έκανε γνωστό, η μητέρα της αρχικώς δεν την πίστευε και όταν τελικά συνειδητοποίησε την αλήθεια, της ζήτησε να μην πει τίποτα σε κανέναν.

Do not stop posting about this angel, Melisa Dongel. ♥️ #YalnızDeğilsınMelisaDöngel pic.twitter.com/yCHNb0ADuw — Maruška 🌸 stan CT fandom (@MasumiyetS) July 6, 2021

Τα νούμερα σοκάρουν

Η ενδοοικογενειακή βία και οι γυναικοκτονίες παραμένουν οξύ πρόβλημα στην Τουρκία, ενώ σύμφωνα με την οργάνωση We Will Stop Femicide, το 2020 δολοφονήθηκαν τουλάχιστον 300 γυναίκες στη χώρα, διεθνώς γνωστές και ως femicide. Υπάρχουν μάλιστα περιπτώσεις, που 171 περιπτώσεις από αυτές, «βαπτίστηκαν» στη συνέχεια αυτοκτονίες, με τους ηθικούς δράστες να κυκλοφορούν ελεύθεροι.

Ο σύλλογος «Γυναικείο Καταφύγιο – Μωβ Στέγη», που εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη με στόχο τη καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, τονίζει πως: «Σε ένα σύστημα απονομής δικαιοσύνης στο οποίο το πρώτο λόγο έχουν άνδρες πολλά εγκλήματα σε βάρος γυναικών καταλήγουν σε αθώωση των κατηγορουμένων. Για να «εξηγηθεί» η «αυτοκτονία» οι αστυνομικοί σημειώνουν συχνά στο φάκελο ότι «το θύμα αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα».

Melisa Dongel. A 21-year-old girl who bravely decided to protect her sister from a psychopath. I am proud. Turkey is proud. The world is proud of you. You will win. Just never take the perfect smile off your face, you have our hearts. 🧡 • #YalnızDeğilsinMelisaDöngel pic.twitter.com/CulM09UB1e — T. 🕊 (@thettasa) July 4, 2021

#YalnızDeğilsınMelisaDöngel

Πλήθος πολιτών στην Τουρκία, ανάμεσά τους και πολλοί καλλιτέχνες, σπεύδει να στηρίξει την Μελίσα Ντονγκέλ, δημόσια με το hashtag #YalnızDeğilsınMelisaDöngel (Μελίσα Ντονγκέλ δεν είσαι μόνη), ζητώντας παράλληλα την αλλαγή της νομοθεσίας για τις υποθέσεις κακοποίησης.

no one alone#YalnızDegilsinMelisaDöngel pic.twitter.com/0wXnqw91rM — ᴇᴠɪ ✨ sᴇʀᴋᴀɴ ʙᴏʟᴀᴛ ᴅᴇsᴇʀᴠᴇs ʙᴇᴛᴛᴇʀ 🌸 (@mynameis_evi) July 4, 2021

Μερικά χαρακτηριστικά σχόλια:

«Ζούμε σε μια μουσουλμανική χώρα, αλλά δεν υπάρχει γυναίκα που δεν έχει παρενοχληθεί. Κάθε γυναίκα παρενοχλείται στο δρόμο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού, είτε από το πλησιέστερο πρόσωπο είτε από άτομα που δεν έχει γνωρίσει ποτέ».

«Όλα όσα έγραψε είναι συγκλονιστικά. Καμία δεν πρέπει να ζήσει μια τέτοια κόλαση. Είναι μόλις 21 ετών, αλλά την ανάγκασαν να μεγαλώσει, με φόβο και πόνο. Είναι άδικο, ότι αυτό είναι κάτι κοινό για τις γυναίκες. Η Μέλισσα αξίζει δικαιοσύνη».

I’ve always been impressed of her unique relationship with her sister but sometimes there are sad stories behind beautiful things 🥺#YalnızDegilsinMelisaDöngel pic.twitter.com/twVKET7wqn — SCK NEWS (@SenCalKapimiOFC) July 4, 2021

«Πραγματικά πάγωσα. Δεν μπορώ να σχολιάσω, απλώς διαβάστε. Τρομερό και τόσο λυπηρό».

«Πραγματικά κατάλαβα πως δεν πρέπει να κρίνουμε ένα βιβλίο από το εξώφυλλο του. Πίστευα πως οι διασημότητες έχουν μια τέλεια ζωή, αλλά δυστυχώς μερικές από αυτές ζουν τη χειρότερη ζωή. Δεν θα είσαι ποτέ μόνη Μελίσα. Σ’ αγαπάμε».

«Διαβάζοντας τα όσα έγραψε έσπασε την καρδιά μου. Ράγισε η καρδιά μου και κλαίει δυνατά. Η Μελίσα είναι μια εξαιρετική και δυνατή γυναίκα, με όμορφη και δυνατή ψυχή. Την θαυμάζω και την αγαπώ».

«Η καρδιά μου πονάει μ’ όλα όσα πέρασε η Μελίσα. Ελπίζω να της δοθεί η κηδεμονία της αδερφής της και να ζήσουν οι δυο τους τη ζωή τους με ειρήνη, ευτυχία και χωρίς να υποφέρουν. Την θαυμάζω πραγματικά».

«Είναι μια τόσο δυνατή γυναίκα, η οποία παρά τις τόσες πολλές δυσκολίες και τις άσχημες στιγμές δεν εγκατέλειψε και είμαι βέβαιη ότι έχει ένα λαμπρό μέλλον μπροστά της».

«Οι εμπειρίες της Μελίσα Ντονγκέλ είναι πραγματικά απίστευτες. Είναι μια τόσο δυνατή γυναίκα που πραγματικά αξίζει να είναι ευτυχισμένη στη ζωή της από εδώ και πέρα».

great little force of nature, you are not alone.

you are a great WOMYN 🤍 #YalnızDegilsinMelisaDöngel pic.twitter.com/vXOuxBsyjU — 𝑉𝑎𝑙𝑒🥀 𝚊𝚖𝚊𝚗𝚒𝚖. (@Vamanim) July 4, 2021

«Η καρδιά μου έσπασε με όσα έγραψε. Είναι τόσο δυνατή και γενναία. Μακάρι να χαμογελάς για πάντα και να συνεχίζεις να ανεβαίνεις ψηλά, γιατί σου αξίζει».

«Όλη αυτή η ιστορία είναι θλιβερή και εξοργιστική. Καμία δεν πρέπει να περάσει κάτι τέτοιο. Το να γνωρίζω πως υπάρχουν «γονείς» εκεί έξω που είναι τέτοια τέρατα απέναντι στα παιδιά τους με κάνει να αρρωσταίνω».

Το δράμα της ηθοποιού

Να σημειωθεί πως η ηθοποιός μίλησε ανοικτά για το φρικτό της παρελθόν με αφορμή την προσπάθεια της να διεκδικήσει από τον πατέρα της την κηδεμονία της ανήλικης αδερφής της.

Ο πατέρας – «τέρας» βρίσκεται στη φυλακή, τα τέσσερα τελευταία χρόνια, εκτίοντας ποινή για την κακοποίηση στην οποία προέβη τόσο σε βάρος της κόρης όσο και της συζύγου του. Η μητέρα της ζει στη Ρωσία.

Ο δράστης συνελήφθη και φυλακίστηκε όσο η νεαρή ηθοποιός δεχόταν ψυχολογική υποστήριξη, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να ξεπεράσει το τραύμα που της άφησε η εφιαλτική εμπειρία κακοποίησης της.

Η υπόθεση έχει πάρει διαστάσεις, με την οργή να ξεχειλίζει για τις υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης στην Τουρκία, πολλές από τις οποίες, μάλιστα, μένουν ατιμώρητες.

Πολλοί θεωρούν στην Τουρκία πως η δημόσια καταγγελία – εξομολόγηση της Ντονγκέλ, θα δώσει θάρρος και σε άλλες γυναίκες να καταγγείλουν δημόσια ανάλογα περιστατικά, σ’ ένα αντίστοιχο με το πρόσφατο ελληνικό #MeToo, με σκοπό την καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας,