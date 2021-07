Φρίκη προκαλεί η υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης πολύ γνωστής ηθοποιού από την Τουρκία, της Μελίσα Ντονγκέλ, από τον ίδιο της τον πατέρα.

Η 21χρονη ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στη σειρά Elif η οποία προβάλλεται και στην Ελλάδα, αποκάλυψε ότι ο πατέρας της την βίαζε και την χτυπούσε, από τα 15 της χρόνια.

Σύμφωνα με τις περιγραφές της γυναίκας, η μητέρα της δυσπιστούσε, στην αρχή, απέναντι στην κόρη της. Όταν τελικά συνειδητοποίησε την αλήθεια, είπε αρχικά στη Μελίσα να μην αποκαλύψει τίποτα σε κανέναν.

Η ηθοποιός μίλησε ανοικτά για το φρικτό της παρελθόν με αφορμή την προσπάθεια της να διεκδικήσει από τον πατέρας της την κηδεμονία της ανήλικης αδερφής της.

Ο πατέρας – «τέρας» βρίσκεται στη φυλακή τα τέσσερα τελευταία χρόνια, εκτίοντας ποινή για την κακοποίηση στην οποία προέβη τόσο σε βάρος της κόρης όσο και της συζύγου του.

Η υπόθεση έχει πάρει διαστάσεις, με την οργή να ξεχειλίζει για τις υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης στην Τουρκία, πολλές από τις οποίες, μάλιστα, μένουν ατιμώρητες.

Σε συνέχεια των συγκλονιστικών αποκαλύψεων, πλήθος καλλιτεχνών σπεύδει να στηρίξει την Ντόνκελ, δημόσια με το hashtag #YalnızDeğilsınMelisaDöngel (Μελίσα Ντονγκέλ δεν είσαι μόνη), ζητώντας παράλληλα την αλλαγή της νομοθεσίας για τις υποθέσεις κακοποίησης.

Never thought behind this smiling face this girl is hiding such a painful story..

It’s totally shameful and disgusting that a father can be like this!!

Melisa..girl u r so strong..hope you win and get the custody of your brother❤️#YalnızDegilsinMelisaDöngel pic.twitter.com/a3iWDS8yXc — Нєу it’s Вєℓℓα🐬 (@Bella_9832_) July 4, 2021

I’ve always been impressed of her unique relationship with her sister but sometimes there are sad stories behind beautiful things 🥺#YalnızDegilsinMelisaDöngel pic.twitter.com/twVKET7wqn — SCK NEWS (@SenCalKapimiOFC) July 4, 2021

Melisa Dongel. A 21-year-old girl who bravely decided to protect her sister from a psychopath. I am proud. Turkey is proud. The world is proud of you. You will win. Just never take the perfect smile off your face, you have our hearts. 🧡 • #YalnızDeğilsinMelisaDöngel pic.twitter.com/CulM09UB1e — T. 🕊 (@thettasa) July 4, 2021