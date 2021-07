Η Κρίσταλ Πάλας ανακοίνωσε τον Πατρίκ Βιεϊρά ως νέο προπονητή της για τα επόμενα τρία χρόνια. Ο πρώην προπονητής της Νις θα αντικαταστήσει τον Ρόι Χόντζσον που άφησε τους Λονδρέζους στο τέλος της περασμένης περιόδου, μετά από τέσσερις σεζόν.

Ο 45χρονος τεχνικός που ήταν αρχηγός της Άρσεναλ σε τρεις τίτλους πρωταθλήματος και τέσσερα Κύπελλα ως παίκτης, απολύθηκε από τη Νις τον Δεκέμβριο, μετά από 30 μήνες στον πάγκο της.

«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που έχω αυτήν την ευκαιρία να επιστρέψω στην Premier League και να προπονήσω αυτή την υπέροχη ομάδα, καθώς ξεκινάμε ένα νέο κεφάλαιο μαζί», δήλωσε ο Βιεϊρά.

«Είναι ένα έργο που μου αρέσει πολύ, έχοντας μιλήσει πολύ με τον πρόεδρο και τον αθλητικό διευθυντή για τις φιλοδοξίες και τα σχέδιά τους για ολόκληρο το σύλλογο, συμπεριλαμβανομένης της Ακαδημίας.

Ο Βιεϊρά ήταν προηγουμένως προπονητής επίσης στο MLS και την ομάδα της Νέα Υόρκης από το 2016-18. Η Κρίσταλ Πάλας ξεκινάει τη διαδρομή της στην Premier League, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας την Τσέλσι στις 14 Αυγούστου.

