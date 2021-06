Την άρση των περιορισμών και την επιστροφή της Βρετανίας στην κανονικότητα, έθεσε ως «απόλυτη» προτεραιότητά του, ο νέος υπουργός Υγείας της χώρας, Σατζίντ Τζάβιντ, που αντικατέστησε τον Ματ Χάνκοκ.

Ο ίδιος, δήλωσε σήμερα ότι επιθυμεί οι εναπομείναντες κοινωνικοί περιορισμοί λόγω κοροναϊού, να αρθούν το συντομότερο δυνατόν.

«Θέλω να δω αυτούς τους περιορισμούς να αίρονται όσο πιο γρήγορα μπορούμε», είπε σε δημοσιογράφους.

«Δεν υπάρχει επιστροφή και γι’ αυτό το λόγο θέλουμε να είμαστε προσεκτικοί κατά τη διαδικασία αυτή».

«It’s going to irreversible, there’s no going back»

New Health Secretary Sajid Javid says it is his «absolute priority» to lift Covid restrictions «as quickly as possible» https://t.co/abtQq5v2uH pic.twitter.com/N2gFY8HxG2

— BBC Politics (@BBCPolitics) June 28, 2021