Ο Ζακ Σνάιντερ αποκάλυψε ότι είναι ανοιχτός στην ιδέα να σκηνοθετήσει πιθανή ταινία «Rick and Morty».

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο «The Junkee Vodka Stream», ο σκηνοθέτης του Justice League εξήγησε ότι μία ταινία «Rick and Morty» θα είναι «το πιο κοντινό» που θα αναλάμβανε για να αναδείξει τι μπορεί να κάνει σε κωμωδία.

