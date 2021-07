Ιταλία και Αυστρία διασταυρώνουν τα ξίφη τους με διακύβευμα την πρόκριση για τους 8 του Euro. Με τους Ρομπέρτο Μαντσίνι και Φράνκο Φόντα να καταλήγουν στους έντεκα που θα χρησιμοποιήσουν.

Να θυμίσουμε πως ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά τον νικητή του Βέλγιο-Πορτογαλία.

Οι ενδεκάδες του αγώνα:

Ιταλία (4-3-3): Ντοναρούμα – Ντι Λορέντζο, Μπονούτσι, Ατσέρμπι, Σπινατσόλα – Μπαρέλα, Ζορζίνιο, Βεράτι – Μπεράρντι, Ιμόμπιλε, Ινσίνιε.

Αυστρία (4-2-3-1): Μπάχμαν – Λάινερ, Ντράγκοβιτς, Χιντερέγκερ, Αλάμπα – Γκρίλιτς, Σλάγκερ – Λάιμερ, Σάμπιτζερ, Μπαουμγκάρτνερ – Αρναούτοβιτς.

🗒️ TEAM NEWS:

🇮🇹 Two changes from the side that beat Switzerland on Matchday 2; Acerbi comes in for Chiellini while Verratti gets the nod ahead of Locatelli…

Key man for the Azzurri? 🧐#EURO2020

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 26, 2021