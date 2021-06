Πάνω από 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν συγκρούστηκαν δύο συρμοί εξπρές στο νότιο Πακιστάν σήμερα το πρωί, δήλωσε αξιωματικός της αστυνομίας σε πακιστανικά μέσα ενημέρωσης.

Τουλάχιστον τριάντα άνθρωποι κηρύχθηκαν νεκροί μετά τη διακομιδή τους σε κοντινά νοσοκομεία, είπε ο Όμαρ Τουφέιλ, ο αξιωματικός της αστυνομίας, στο τηλεοπτικό δίκτυο Geo News.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι ο απολογισμός των θυμάτων είναι ενδεχόμενο να αυξηθεί, καθώς υπάρχουν παραμορφωμένα βαγόνια στα οποία δεν έχουν μπορέσει να φθάσουν τα σωστικά συνεργεία μολονότι έχουν περάσει πλέον ώρες από τη σύγκρουση, στην περιφέρεια Γκότκι της νότιας πακιστανικής επαρχίας Σιντχ.

Κατά τον κ. Τουφέιλ, υπάρχουν τουλάχιστον 25 άνθρωποι μέσα στο ένα από τα βαγόνια στα οποία δεν έχουν μπορέσει να μπουν μέλη των σωστικών συνεργείων.

Νωρίτερα, η δημόσια πακιστανική ραδιοφωνία μετέδωσε ότι τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Millat Express (Καράτσι-Σαργκόντα) εκτροχιάστηκε και άλλος συρμός, που εκτελούσε το δρομολόγιο Sir Syed Express (Καράτσι-Ραβαλπίντι) έπεσε πάνω σε εκτροχιασμένα βαγόνια.

JUST IN 🚨 At least 30 passengers killed, several injured in Ghotki train accident in Sindh, Pakistan pic.twitter.com/BbeRN71ejr

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 7, 2021