Οι ΗΠΑ εξέφρασαν την ανησυχία τους για την επίθεση της Τουρκίας «κοντά σε καταυλισμό» κούρδων προσφύγων στο βόρειο Ιράκ, την οποία έσπευσε να ανακοινώσει πανηγυρικά από τα μέσα κοινωνική δικτύωσης ο ίδιος ο Ερντογάν.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Twitter χθες Κυριακή ανέφερε ότι υψηλόβαθμο στέλεχος του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) σκοτώθηκε σε επιχείρηση των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών στο Ιράκ.

Σύμφωνα με τον Ερντογάν, ο κούρδος στρατιωτικός ηγέτης Σελμάν Μποζκίρ, γνωστός και με το προσωνύμιο «Ντόκτορ Χουσεΐν», ήταν ο υπεύθυνος του PKK στο Μαχμούρ, καταυλισμό κούρδων προσφύγων στο βόρειο Ιράκ.

«Δεν θα επιτρέψουμε αυτή η αυτονομιστική και ολέθρια οργάνωση να χρησιμοποιεί το Μαχμούρ ως επωαστήρα τρομοκρατίας. Θα συνεχίσουμε να εξολοθρεύουμε την τρομοκρατία στην πηγή της», ανέφερε στην ανάρτησή του ο τούρκος πρόεδρος.

Ωστόσο, οι ΗΠΑ εξέφρασαν την ανησυχία τους για αυτήν την ενέργεια των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, τονίζοντας ότι «οποιαδήποτε επίθεση στοχεύει πολίτες στον προσφυγικό καταυλισμό του Μαχμούρ συνιστά παραβίαση του διεθνούς και ανθρωπιστικού δικαίου».

«Χθες, κατέστησα σαφές στους Τούρκους αξιωματούχους ότι οποιαδήποτε επίθεση που στοχεύει πολίτες στο στρατόπεδο προσφύγων Makhmour θα συνιστούσε παραβίαση του διεθνούς και ανθρωπιστικού δικαίου. Ανησυχώ βαθιά για τη βία κοντά στο στρατόπεδο σήμερα και καλώ όλες τις πλευρές να σεβαστούν τα δικαιώματα των προσφύγων» σημείωσε σε ανάρτησή της στο Twitter η πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Λίντα Τόμας Γκρίνφιλντ.

Yesterday, I made clear to Turkish officials that any attack targeting civilians at Makhmour refugee camp would be a violation of international and humanitarian law. I’m deeply concerned about violence near the camp today and call on all sides to respect the rights of refugees.

