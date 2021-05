Περισσότεροι από 200 άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα στη Μαλαισία, όταν δύο συρμοί του μετρό συγκρούστηκαν σε μια υπόγεια σήραγγα, κοντά στους Δίδυμους Πύργους Petronas, στην πρωτεύουσα Κουάλα Λουμπούρ, έγινε γνωστό από αξιωματούχους.

Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 8.45 το βράδυ, όταν ένα από τα τρένα, το οποίο ταξίδευε χωρίς επιβάτες, έπειτα από εργασίες επισκευής, συγκρούστηκε μετωπικά με ένα άλλο τρένο, όπου επέβαιναν 213 άνθρωποι και ταξίδευε στην αντίθετη κατεύθυνση, στην ίδια σιδηρογραμμή, εξήγησε ο επικεφαλής της αστυνομίας Μοχάμαντ Ζαϊνάλ Αμπντουλάχ.

Two LRT trains have collided at an underground section near the KLCC station in Kuala Lumpur, Malaysia pic.twitter.com/06lQMsm67w

— Didi (@hussaindidi) May 24, 2021