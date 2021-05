Μετά την αεροπειρατεία και τη σύλληψη του αντικαθεστωτικού δημοσιογράφο Ρομάν Προτάσεβιτς, νέο θρίλερ εξελίσσεται στο Μινσκ της Λευκορωσίας το μεσημέρι της Δευτέρα, αυτή τη φορά με αεροπλάνο της Lufthansa.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, oι λευκορωσικές αρχές ανέφεραν ότι υπήρχε απειλή για βόμβα στην πτήση LH1487 που επρόκειτο να αποχωρήσει από το Μινσκ προς τη Φρανκφούρτη στις 14:20 (τοπική ώρα) και δεν επέτρεψαν στο αεροσκάφος να απογειωθεί.

«On the situation with #Lufthansa plane: all luggage was unloaded and taken away, passengers were returned to the airport from the plane.»

